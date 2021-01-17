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  3. Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

Ünlü yapımcı Erol Köse, Uludağ'daki otellerde toplu partilerin tam gaz devam ettiğini belirterek isyan etti.

Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

Son zamanlarda Uçankuş TV'de yaptığı programda çarpıcı açıklamaları ile dikkat çeken Erol Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Köse, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Uludağ’da partiler devam, Covid-19'u ipleyen yok zaar! Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek!” dedi.

Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

YÜZLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI BOŞUNA ÖLDÜ DEMEK!

Instagram'dan paylaştığı bir video ile Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'ya seslenen Köse, videoya "Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek" notunu düştü.

Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

Erol Köse'nin bu paylaşımına ünlü isimlerden de destek geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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