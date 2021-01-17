Erol Köse'den olay yaratan paylaşım! Fahrettin Koca'yı etiketleyip ifşa etti!

Son zamanlarda Uçankuş TV'de yaptığı programda çarpıcı açıklamaları ile dikkat çeken Erol Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Köse, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Uludağ’da partiler devam, Covid-19'u ipleyen yok zaar! Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek!” dedi.

YÜZLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI BOŞUNA ÖLDÜ DEMEK!

Instagram'dan paylaştığı bir video ile Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'ya seslenen Köse, videoya "Yüzlerce sağlık çalışanı boşuna öldü demek" notunu düştü.

Erol Köse'nin bu paylaşımına ünlü isimlerden de destek geldi.