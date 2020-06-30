Erol Köse’den şok açıklama:Mahsun Kırmızıgül ile Ayşegül Yıldız'ın flört etti

Erol Köse, UçanKuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ile ilgili ilginç iddialarda bulundu.

Erol Köse; İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın ayrılık yaşadığı dönemde Mahsun Kırmızıgül ile Ayşegül Yıldız'ın flört ettiklerini iddia ederken; "İbrahim Tatlıses vurulmadan önce yaşanan bir olay. Mahsun'a sorduğumda 'Saçını boyamış tanıyamadım' dedi. Olacak iş mi bu?" yorumunu yaptı.

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses'in nekahat döneminde apar topar nikahlanmasıyla ilgili iddiasını da dile getiren Köse, "İddialar o ki Ayşegül Hanım başka bir evlilik üzere yapmak üzere bir karar aldı. Bu da İbrahim Bey'in kulağına gitti. 'Ben yıllardır evlenmedim ama seninle evleneceğim. Ondan vazgeç.' dedi." şeklinde konuştu.