Erol taş kimdir? Filmleri neler? Ne zaman öldü?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Erol Taş'ın bugün ölüm yıl dönümü. Hayatı ve filmleri merak edilen Erol Taş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Erol taş kimdir? Ne zaman öldü? Filmleri neler? detaylar haberimizde..
Erol taş kimdir? Filmleri neler? Ne zaman öldü? Yeşilçam'ın kötü adamı olan Erol Taş ölüm yıl dönümünde merak edilmeye başlandı. İşte Erol Taş hakkında bilgiler..
EROL TAŞ KİMDİR?
Erol Taş, 28 Şubat 1926'da Erzurum'da doğdu. İki yaşındayken babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nefise Hanım ile birlikte İstanbul'a taşındı. Ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli işlerde çalıştı.
O dönem boksörlük de yapan Taş, 1947 senesinde İstanbul ve Türkiye ikinciliğini kazandı. Aynı sene askere gitti. Sonrasında Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Sinemaya tesadüf sonucu girişi de bu sıralarda oldu.
OYUNCULUĞA FİGÜRANLIK YAPARAK İLK ADIMINI ATTI
Sinemaya ilk 1957 senesinde Mümtaz Alpaslan'ın çektiği “Acı Günler” filmiyle girdi. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük roller ile görüldü. Sonrasında kısa zamanda yıldızı parladı. Bir sene sonra Dokuz Dağın Efesi (1958 - Metin Erksan) filmde bir çobanı canlandırdı. Bu filmi takip eden senelerde ise, Dikenli Yollar (1958 - Nişan Hançer), Peçeli Efe (1959 - Faruk Kenç), Şoför Nebahat (1960 - Metin Erksan), Köyde Bir Kız Sevdim (1960 - Türker İnanoğlu), Dişi Kurt (1960 - Ömer Lütfi Akad) ve Gecelerin Ötesi (1960 - Metin Erksan) gibi birçok filmde çeşitli karakterleri canlandırdı.
Yılmayan Şeytan filminde (1968 - Yılmaz Atadeniz) Dr. Şeytan'ı oynadı. Dr. Şeytan, "Tanyant" madenini kullanarak bir robot icat eder. Amacı ürettiği robotlarla dünyayı ele geçirmektir. Ancak filmin sonunda kısa devre yapan robot tarafından öldürülür. Çeko'nun (1970 - Çetin İnanç) konusu ise 1875 senesinde Meksika'da geçmektedir. Ramon adlı eşkıya, köylülere türlü işkenceler yapmakta ve cinayetler işlemektedir.
MASKELİ BEŞLER FİLMİNDE MEKSİKALI GENERALİ CANLANDIRDI
Maskeli Beşler ve Maskeli Beşler'in Dönüşü'nde ise yine Ramon adı ile Meksikalı bir general rolündedir. Kızıl Maske'de (1968 - Tolgay Ziyal) müze müdürü, Küçük Kovboy'da (1973 - Guido Zurli) çiftlik kahyası, Hakanların Savaşı'nda ise (1968 - Mehmet Arslan) Kubilay Han rolünü oynamaktadır.
Ömer Lütfi Akad tarafından 1966 yılında çekilen Hudutların Kanunu'nun konusu Güneydoğuda bir sınır kasabasında geçmektedir. Toprak verimsizdir ve tek geçim yolu kaçakçılıktır. Kaçakçı olmamak için direnen Yılmaz Güney'in aksine Erol Taş yani Ali Cello çareyi bu işte bulmuştur. Sınırdan kaçak hayvan geçirmektedir fakat sonunda bir çatışmada vurularak öldürülür.
SUSUZ YAZ FİLMİNDE KENDİNİ GÖSTERDİ
Erol Taş'ın yer aldığı bir başka önemli yapım ise, Necati Cumalı'nın romanından 1963 senesinde Metin Erksan tarafından filme alınan “Susuz Yaz” oldu. Bu filmde Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan ile bir üçleme çizen Taş, Osman karakterini canlandırdı.
1964 senesinde Orhan Elmas'ın yönettiği “Duvarların Ötesi” isimli filmde oynadı. Filmde müebbet hapse mahkum edilen Babaç (Erol Taş), kendisi gibi müebbet yiyen ya da idamlık altı arkadaşı ile hapisten kaçar. Amaçları özgür olabilmek, koğuşun dışında rahat bir nefes alabilmektir. Fakat kendilerine seçtikleri sığınak da hapishaneden daha farklı değildir onlar için. Aslında nereye kaçarlarsa kaçsınlar her yer bir hapishanedir onlara. Çünkü sistem tarafından suçlanmış toplum tarafından da dışlanmaktadırlar.
Erol Taşın Oynadığı Filmler:
Yaşama Hakkı 1998 – Oyuncu
Fırtınalar Sezon 1 1995 – Oyuncu
Sürgün (II) 1992 – Oyuncu
BaŞka Olur AĞalarIn DÜĞÜnÜ Sezon 1 1990 – Oyuncu
Hanımın Çiftliği Sezon 1 1990 – Oyuncu
Kanımdaki Şeytan 1990 – Oyuncu
Karılar Koğuşu 1989 – Oyuncu
Gülom 1989 – Oyuncu
İlk Aşk 1989 – Oyuncu
İz Peşinde Sezon 1 1989 – Oyuncu
Bombacı 1988 – Oyuncu
Toprağın Gücü 1988 – Oyuncu
Ana Yüreği 1987 – Oyuncu
Dört Hergele 1987 – Oyuncu
Kuruluş / Osmancık 1987 – Oyuncu
Kuruluş / Osmancık Sezon 1 1987 – Oyuncu
Tapulu Irgat 1987 – Oyuncu
Yarınsız Adam 1987 – Oyuncu
Alın Yazım 1986 – Oyuncu
Gelin Oy 1986 – Oyuncu
Gırgır Hafiye 1986 – Oyuncu
Kara Diken 1986 – Oyuncu
Sokak Kavgacısı 1986 – Oyuncu
İkizler 1985 – Oyuncu
Kaçış 1985 – Oyuncu
Mahkum 1985 – Oyuncu
Son Darbe 1985 – Oyuncu
Batak 1984 – Oyuncu
Deli Fişek 1984 – Oyuncu
Dev Kanı 1984 – Oyuncu
İmparator 1984 – Oyuncu
Çelik Mezar 1983 – Oyuncu
Çoban Yıldızı 1983 – Oyuncu
Esir 1983 – Oyuncu
Kurban 1983 – Oyuncu
Küçük Ağa Sezon 1 1983 – Oyuncu
Küçük Eller 1983 – Oyuncu
Çayda Çıra 1982 – Oyuncu
Çiçek Dağı 1982 – Oyuncu
Acı Gerçekler 1981 – Oyuncu
Harman Sonu 1981 – Oyuncu
insanlık Uğruna 1981 – Oyuncu
Kader Arkadaşı 1981 – Oyuncu
Seni Yakacaklar 1981 – Oyuncu
Toprağın Teri 1981 – Oyuncu
Ceren 1980 – Oyuncu
Duy Kalbimin Feryadını 1980 – Oyuncu
Kurban Olduğum 1980 – Oyuncu
Gelin Kayası 1979 – Oyuncu
İki Cambaz 1979 – Oyuncu
isyan. 1979 – Oyuncu
Yanmışım 1979 – Oyuncu
Taşı Toprağı Altın Şehir 1978 – Oyuncu
Tatlı Nigar 1978 – Oyuncu
Cevriyem 1978 – Oyuncu
Derviş Bey 1978 – Oyuncu
Dilek Taşı 1978 – Oyuncu
Düzen 1978 – Oyuncu
Benim Gibi Sevenler 1977 – Oyuncu
Dila Hanım 1977 – Oyuncu
İstasyon 1977 – Oyuncu
Küçük Ev 1977 – Oyuncu
Eşref 1977 – Oyuncu
Garip 1977 – Oyuncu
Hedefteki Adam 1977 – Oyuncu
Tövbekar 1977 – Oyuncu
Çeşme 1976 – Oyuncu
Atmaca Ali 1976 – Oyuncu
Babanın Suçu 1976 – Oyuncu
Bıktım Bu Hayattan 1976 – Oyuncu
Bıktım Her Gün Ölmekten 1976 – Oyuncu
Bıktım Hergün Ölmekten 1976 – Oyuncu
Bitmeyen şarkı 1976 – Oyuncu
Can Pazarı 1976 – Oyuncu
Canan Pazarı 1976 – Oyuncu
Gurbetçiler Dönüyor 1976 – Oyuncu
İntikamcı 1976 – Oyuncu
Kader Bu 1976 – Oyuncu
Kader Torbası 1976 – Oyuncu
Kanundan Kaçamazsın 1976 – Oyuncu
Yalan 1976 – Oyuncu
Babaların Babası 1975 – Oyuncu
Kin 1974 – Oyuncu
4 Hergele 1974 – Oyuncu
Anasının Gözü 1974 – Oyuncu
Belalılar 1974 – Oyuncu
Diyet 1974 – Oyuncu
Bebek Yüzlü 1973 – Oyuncu
Kara Haydar 1973 – Oyuncu
Kara Murat: Fatih'in Fermanı 1973 – Oyuncu
Küçük Kovboy 1973 – Oyuncu
öksüzler. 1973 – Oyuncu
Ölüme Koşanlar 1973 – Oyuncu
Ölümün Nefesi 1973 – Oyuncu
Yumurcak Küçük Kovboy 1973 – Oyuncu
Alın Yazısı 1972 – Oyuncu
Hedefte Beş Adam 1972 – Oyuncu
Acı Kader 1972 – Oyuncu
Baskın. 1972 – Oyuncu
Dokunma Ölürsün 1972 – Oyuncu
Kahpe< Bir Kız Böyle Düştü 1972 – Oyuncu
Kara Duvak. 1972 – Oyuncu
Kara Murat: Fatih'in Fedaisi 1972 – Oyuncu
Kozalı Gelin 1972 – Oyuncu
Mustafam 1972 – Oyuncu
Öldüren Şarkı 1972 – Oyuncu
ölüm Peşimizde 1972 1972 – Oyuncu
Şafakta Vuruşanlar 1972 – Oyuncu
Yılmayan Şeytan 1972 – Oyuncu
Batıdan Gelen Adam 1971 – Oyuncu
Acı Pirinç 1971 – Oyuncu
İbret 1971 – Oyuncu
Sezercik Yavrum Benim 1971 – Oyuncu
Şerefimle Yaşarım 1971 – Oyuncu
Yarın Son Gündür 1971 – Oyuncu
Akrep Mustafa 1971 – Oyuncu
Ali Baba Kırk Haramiler 1971 – Oyuncu
Ali Baba ve Kırk Haramiler 1971 – Oyuncu
Asker Ahmet 1971 – Oyuncu
Azrail 1971 – Oyuncu
Azrail Peşimizde 1971 – Oyuncu
Beş Hergele 1971 – Oyuncu
Cehenneme Bir Yolcu 1971 – Oyuncu
çamur şevket 1971 – Oyuncu
Hedefte İmzam Var 1971 – Oyuncu
Her Kurşuna Bir Ölü 1971 – Oyuncu
Jilet Kazım 1971 – Oyuncu
Kader Unuttu Beni 1971 – Oyuncu
Kara Cellad 1971 – Oyuncu
Kara Memed 1971 1971 – Oyuncu
Kartallar 1971 – Oyuncu
Krallar Kralı Hüdaverdi 1971 – Oyuncu
Mıstık 1971 – Oyuncu
Ölüm Bana Vız Gelir 1971 – Oyuncu
ölüm Bize Vız Gelir 1971 – Oyuncu
ölümsüzler 1971 – Oyuncu
Sürgünden Geliyorum 1971 – Oyuncu
Şehzade Sinbad Kaf Dağında 1971 – Oyuncu
Üçünüze Bir Mezar 1971 – Oyuncu
Üvey Ana 1971 – Oyuncu
Akrep Tuzağı 1970 – Oyuncu
Allı Yemeni. 1970 – Oyuncu
Beyaz Tabakta Siyah Üzüm 1970 – Oyuncu
Bırakın Öldüreyim 1970 – Oyuncu
Cehennemde Şenlik Var 1970 – Oyuncu
çeko 1970 – Oyuncu
Gelin Kız 1970 – Oyuncu
Kanıma Kan isterim 1970 – Oyuncu
Kiralık Katiller 1970 – Oyuncu
ölüm çemberi 1970 – Oyuncu
Püsküllü Bela 1970 – Oyuncu
şeytan Kayaları 1970 – Oyuncu
Yaslı Gelin 1970 – Oyuncu
Allı Gelin 1969 – Oyuncu
Asrın Kralı 1969 – Oyuncu
Ayrı Dünyalar. 1969 – Oyuncu
Bir Vefasız Yar İçin 1969 – Oyuncu
Büyük Yemin 1969 – Oyuncu
Devlerin öcü 1969 – Oyuncu
Dikenli Hayat 1969 – Oyuncu
Eşkiya Aşkı 1969 – Oyuncu
Evvel Allah Sonra Ben 1969 – Oyuncu
Garibanlar Mahallesi 1969 – Oyuncu
ızdırap şarkısı (II 1969 – Oyuncu
Kaderden Kaçılmaz 1969 – Oyuncu
Kanlı Gelinlik 1969 – Oyuncu
Korkunç Firar 1969 – Oyuncu
Köprüden Geçti Gelin 1969 – Oyuncu
ölüm şart Oldu 1969 – Oyuncu
ölüme Giden Yol 1969 – Oyuncu
Satılık Gelin 1969 – Oyuncu
Tarkan Canavarlı Kule 1969 – Oyuncu
Vatansızlar 1969 – Oyuncu
Yaşayan Hatıralar 1969 – Oyuncu
Affet Beni Allahım 1968 – Oyuncu
Alevli Yıllar 1968 – Görüntü Yönetmeni
Aslan Bey 1968 – Oyuncu
Baharda Solan çiçek 1968 – Oyuncu
Beşikteki Miras 1968 – Oyuncu
Binbaşı Tayfun 1968 – Oyuncu
Gültekin 1968 – Oyuncu
Gültekin Asya Kaplanı 1968 – Oyuncu
Hacı Murat Geliyor 1968 – Oyuncu
Hakanların Savaşı 1968 – Oyuncu
Haydut 1968 – Oyuncu
Kızıl Maske (2) 1968 – Oyuncu
Korkusuz Yabancı 1968 – Oyuncu
Kral Kim 1968 – Oyuncu
Maskeli Beşler 1968 – Oyuncu
Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968 – Oyuncu
Nuri Bey Mafiaya Karşı 1968 – Oyuncu
Sinanoğlu'nun Dönüşü 1968 – Oyuncu
Şeytan Kafesi 1968 – Oyuncu
Talihsiz Meryem 1968 – Oyuncu
Urfa İstanbul 1968 – Oyuncu
Yedi Adım Sonra 1968 – Oyuncu
Yüzbaşının Kızı 1968 – Oyuncu
Ana 1967 – Oyuncu
Azap Yolu 1967 – Oyuncu
Efenin İntikamı 1967 – Oyuncu
İmamın Gazabı 1967 – Oyuncu
İnce Cumali 1967 – Oyuncu
Kadın Düşmanı 1967 – Oyuncu
Kadın Parmağı 1967 – Oyuncu
Katırcı Yani Efenin Definesi 1967 – Oyuncu
Korkunç Yumruk 1967 – Oyuncu
İnsan Bir Kere Ölür 1966 – Oyuncu
Aslanların Dönüşü 1966 – Oyuncu
Ayyıldız Fedaileri 1966 – Oyuncu
Bu Şehrin Belalısı 1966 – Oyuncu
Hudutların Kanunu 1966 – Oyuncu
Kaldırım Meleği 1966 – Oyuncu
Namus Borcu 1966 – Oyuncu
Nuh'un Gemisi 1966 – Oyuncu
Ümit Sokağı 1966 – Oyuncu
Yedi Dağın Aslanı 1966 – Oyuncu
Zaloğlu Rüstem 1966 – Oyuncu
Zorlu Düşman 1966 – Oyuncu
Taçsız Kral 1965 – Oyuncu
Aramızdaki Düşman 1965 – Oyuncu
Aşkım Silahımdır 1965 – Oyuncu
Başlık 1965 – Oyuncu
Dağların Oğlu 1965 – Oyuncu
Devlerin Kavgası 1965 – Oyuncu
Kanlı Kale 1965 – Oyuncu
Korkusuzlar. 1965 – Oyuncu
Seveceksen Yiğit Sev 1965 – Oyuncu
Atçalı Kel Memet 1964 – Oyuncu
Avare 1964 – Oyuncu
Ayrılan Yollar 1964 – Oyuncu
Bitirim Fatma 1964 – Oyuncu
Cehennem Arkadaşları 1964 – Oyuncu
Duvarların Ötesi 1964 – Oyuncu
Fedakar öğretmen 1964 – Oyuncu
Hayat Kavgası 1964 – Oyuncu
On Korkusuz Adam 1964 – Oyuncu
Prangasız Mahkumlar 1964 – Oyuncu
Sahildeki Ceset 1964 – Oyuncu
Susuz Yaz 1964 – Oyuncu
Harmandalı Efenin İntikamı 1963 – Oyuncu
Ölüm Pazarı 1963 – Oyuncu
Yılanların Öcü (I) 1962 – Oyuncu
Beş Kardeştiler 1962 – Oyuncu
Cehenneme Çevrilen Cennet 1962 – Oyuncu
Çiğdem 1962 – Oyuncu
Gençlik Hülyaları 1962 – Oyuncu
Harmandalı Efem Geliyor 1962 – Oyuncu
Şehirdeki Yabancı 1962 – Oyuncu
Şeyh Ahmedin Torunu 1962 – Oyuncu
Bitmeyen Mücadele 1961 – Oyuncu
Mahalle Arkadaşları 1961 – Oyuncu
Oy Farfara Farfara 1961 – Oyuncu
Ölüm Kayalıkları 1961 – Oyuncu
Gecelerin Ötesi 1960 – Oyuncu
Kanlı Firar 1960 – Oyuncu
Köyde Bir Kız Sevdim 1960 – Oyuncu
Şoför Nebahat 1960 – Oyuncu
Alageyik 1959 – Oyuncu
Peçeli Efe 1959 – Oyuncu
Dokuz Dağın Efesi 1958 – Oyuncu
Berduş 1957 – Oyuncu
Sinanoğlu – Oyuncu
Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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