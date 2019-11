Erol taş kimdir? Filmleri neler? Ne zaman öldü? Yeşilçam'ın kötü adamı olan Erol Taş ölüm yıl dönümünde merak edilmeye başlandı. İşte Erol Taş hakkında bilgiler..

EROL TAŞ KİMDİR?

Erol Taş, 28 Şubat 1926'da Erzurum'da doğdu. İki yaşındayken babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nefise Hanım ile birlikte İstanbul'a taşındı. Ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli işlerde çalıştı.

O dönem boksörlük de yapan Taş, 1947 senesinde İstanbul ve Türkiye ikinciliğini kazandı. Aynı sene askere gitti. Sonrasında Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Sinemaya tesadüf sonucu girişi de bu sıralarda oldu.

OYUNCULUĞA FİGÜRANLIK YAPARAK İLK ADIMINI ATTI

Sinemaya ilk 1957 senesinde Mümtaz Alpaslan'ın çektiği “Acı Günler” filmiyle girdi. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük roller ile görüldü. Sonrasında kısa zamanda yıldızı parladı. Bir sene sonra Dokuz Dağın Efesi (1958 - Metin Erksan) filmde bir çobanı canlandırdı. Bu filmi takip eden senelerde ise, Dikenli Yollar (1958 - Nişan Hançer), Peçeli Efe (1959 - Faruk Kenç), Şoför Nebahat (1960 - Metin Erksan), Köyde Bir Kız Sevdim (1960 - Türker İnanoğlu), Dişi Kurt (1960 - Ömer Lütfi Akad) ve Gecelerin Ötesi (1960 - Metin Erksan) gibi birçok filmde çeşitli karakterleri canlandırdı.

Yılmayan Şeytan filminde (1968 - Yılmaz Atadeniz) Dr. Şeytan'ı oynadı. Dr. Şeytan, "Tanyant" madenini kullanarak bir robot icat eder. Amacı ürettiği robotlarla dünyayı ele geçirmektir. Ancak filmin sonunda kısa devre yapan robot tarafından öldürülür. Çeko'nun (1970 - Çetin İnanç) konusu ise 1875 senesinde Meksika'da geçmektedir. Ramon adlı eşkıya, köylülere türlü işkenceler yapmakta ve cinayetler işlemektedir.

MASKELİ BEŞLER FİLMİNDE MEKSİKALI GENERALİ CANLANDIRDI

Maskeli Beşler ve Maskeli Beşler'in Dönüşü'nde ise yine Ramon adı ile Meksikalı bir general rolündedir. Kızıl Maske'de (1968 - Tolgay Ziyal) müze müdürü, Küçük Kovboy'da (1973 - Guido Zurli) çiftlik kahyası, Hakanların Savaşı'nda ise (1968 - Mehmet Arslan) Kubilay Han rolünü oynamaktadır.

Ömer Lütfi Akad tarafından 1966 yılında çekilen Hudutların Kanunu'nun konusu Güneydoğuda bir sınır kasabasında geçmektedir. Toprak verimsizdir ve tek geçim yolu kaçakçılıktır. Kaçakçı olmamak için direnen Yılmaz Güney'in aksine Erol Taş yani Ali Cello çareyi bu işte bulmuştur. Sınırdan kaçak hayvan geçirmektedir fakat sonunda bir çatışmada vurularak öldürülür.

SUSUZ YAZ FİLMİNDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Erol Taş'ın yer aldığı bir başka önemli yapım ise, Necati Cumalı'nın romanından 1963 senesinde Metin Erksan tarafından filme alınan “Susuz Yaz” oldu. Bu filmde Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan ile bir üçleme çizen Taş, Osman karakterini canlandırdı.

1964 senesinde Orhan Elmas'ın yönettiği “Duvarların Ötesi” isimli filmde oynadı. Filmde müebbet hapse mahkum edilen Babaç (Erol Taş), kendisi gibi müebbet yiyen ya da idamlık altı arkadaşı ile hapisten kaçar. Amaçları özgür olabilmek, koğuşun dışında rahat bir nefes alabilmektir. Fakat kendilerine seçtikleri sığınak da hapishaneden daha farklı değildir onlar için. Aslında nereye kaçarlarsa kaçsınlar her yer bir hapishanedir onlara. Çünkü sistem tarafından suçlanmış toplum tarafından da dışlanmaktadırlar.

Erol Taşın Oynadığı Filmler:

Yaşama Hakkı 1998 – Oyuncu

Fırtınalar Sezon 1 1995 – Oyuncu

Sürgün (II) 1992 – Oyuncu

BaŞka Olur AĞalarIn DÜĞÜnÜ Sezon 1 1990 – Oyuncu

Hanımın Çiftliği Sezon 1 1990 – Oyuncu

Kanımdaki Şeytan 1990 – Oyuncu

Karılar Koğuşu 1989 – Oyuncu

Gülom 1989 – Oyuncu

İlk Aşk 1989 – Oyuncu

İz Peşinde Sezon 1 1989 – Oyuncu

Bombacı 1988 – Oyuncu

Toprağın Gücü 1988 – Oyuncu

Ana Yüreği 1987 – Oyuncu

Dört Hergele 1987 – Oyuncu

Kuruluş / Osmancık 1987 – Oyuncu

Kuruluş / Osmancık Sezon 1 1987 – Oyuncu

Tapulu Irgat 1987 – Oyuncu

Yarınsız Adam 1987 – Oyuncu

Alın Yazım 1986 – Oyuncu

Gelin Oy 1986 – Oyuncu

Gırgır Hafiye 1986 – Oyuncu

Kara Diken 1986 – Oyuncu

Sokak Kavgacısı 1986 – Oyuncu

İkizler 1985 – Oyuncu

Kaçış 1985 – Oyuncu

Mahkum 1985 – Oyuncu

Son Darbe 1985 – Oyuncu

Batak 1984 – Oyuncu

Deli Fişek 1984 – Oyuncu

Dev Kanı 1984 – Oyuncu

İmparator 1984 – Oyuncu

Çelik Mezar 1983 – Oyuncu

Çoban Yıldızı 1983 – Oyuncu

Esir 1983 – Oyuncu

Kurban 1983 – Oyuncu

Küçük Ağa Sezon 1 1983 – Oyuncu

Küçük Eller 1983 – Oyuncu

Çayda Çıra 1982 – Oyuncu

Çiçek Dağı 1982 – Oyuncu

Acı Gerçekler 1981 – Oyuncu

Harman Sonu 1981 – Oyuncu

insanlık Uğruna 1981 – Oyuncu

Kader Arkadaşı 1981 – Oyuncu

Seni Yakacaklar 1981 – Oyuncu

Toprağın Teri 1981 – Oyuncu

Ceren 1980 – Oyuncu

Duy Kalbimin Feryadını 1980 – Oyuncu

Kurban Olduğum 1980 – Oyuncu

Gelin Kayası 1979 – Oyuncu

İki Cambaz 1979 – Oyuncu

isyan. 1979 – Oyuncu

Yanmışım 1979 – Oyuncu

Taşı Toprağı Altın Şehir 1978 – Oyuncu

Tatlı Nigar 1978 – Oyuncu

Cevriyem 1978 – Oyuncu

Derviş Bey 1978 – Oyuncu

Dilek Taşı 1978 – Oyuncu

Düzen 1978 – Oyuncu

Benim Gibi Sevenler 1977 – Oyuncu

Dila Hanım 1977 – Oyuncu

İstasyon 1977 – Oyuncu

Küçük Ev 1977 – Oyuncu

Eşref 1977 – Oyuncu

Garip 1977 – Oyuncu

Hedefteki Adam 1977 – Oyuncu

Tövbekar 1977 – Oyuncu

Çeşme 1976 – Oyuncu

Atmaca Ali 1976 – Oyuncu

Babanın Suçu 1976 – Oyuncu

Bıktım Bu Hayattan 1976 – Oyuncu

Bıktım Her Gün Ölmekten 1976 – Oyuncu

Bıktım Hergün Ölmekten 1976 – Oyuncu

Bitmeyen şarkı 1976 – Oyuncu

Can Pazarı 1976 – Oyuncu

Canan Pazarı 1976 – Oyuncu

Gurbetçiler Dönüyor 1976 – Oyuncu

İntikamcı 1976 – Oyuncu

Kader Bu 1976 – Oyuncu

Kader Torbası 1976 – Oyuncu

Kanundan Kaçamazsın 1976 – Oyuncu

Yalan 1976 – Oyuncu

Babaların Babası 1975 – Oyuncu

Kin 1974 – Oyuncu

4 Hergele 1974 – Oyuncu

Anasının Gözü 1974 – Oyuncu

Belalılar 1974 – Oyuncu

Diyet 1974 – Oyuncu

Bebek Yüzlü 1973 – Oyuncu

Kara Haydar 1973 – Oyuncu

Kara Murat: Fatih'in Fermanı 1973 – Oyuncu

Küçük Kovboy 1973 – Oyuncu

öksüzler. 1973 – Oyuncu

Ölüme Koşanlar 1973 – Oyuncu

Ölümün Nefesi 1973 – Oyuncu

Yumurcak Küçük Kovboy 1973 – Oyuncu

Alın Yazısı 1972 – Oyuncu

Hedefte Beş Adam 1972 – Oyuncu

Acı Kader 1972 – Oyuncu

Baskın. 1972 – Oyuncu

Dokunma Ölürsün 1972 – Oyuncu

Kahpe< Bir Kız Böyle Düştü 1972 – Oyuncu

Kara Duvak. 1972 – Oyuncu

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi 1972 – Oyuncu

Kozalı Gelin 1972 – Oyuncu

Mustafam 1972 – Oyuncu

Öldüren Şarkı 1972 – Oyuncu

ölüm Peşimizde 1972 1972 – Oyuncu

Şafakta Vuruşanlar 1972 – Oyuncu

Yılmayan Şeytan 1972 – Oyuncu

Batıdan Gelen Adam 1971 – Oyuncu

Acı Pirinç 1971 – Oyuncu

İbret 1971 – Oyuncu

Sezercik Yavrum Benim 1971 – Oyuncu

Şerefimle Yaşarım 1971 – Oyuncu

Yarın Son Gündür 1971 – Oyuncu

Akrep Mustafa 1971 – Oyuncu

Ali Baba Kırk Haramiler 1971 – Oyuncu

Ali Baba ve Kırk Haramiler 1971 – Oyuncu

Asker Ahmet 1971 – Oyuncu

Azrail 1971 – Oyuncu

Azrail Peşimizde 1971 – Oyuncu

Beş Hergele 1971 – Oyuncu

Cehenneme Bir Yolcu 1971 – Oyuncu

çamur şevket 1971 – Oyuncu

Hedefte İmzam Var 1971 – Oyuncu

Her Kurşuna Bir Ölü 1971 – Oyuncu

Jilet Kazım 1971 – Oyuncu

Kader Unuttu Beni 1971 – Oyuncu

Kara Cellad 1971 – Oyuncu

Kara Memed 1971 1971 – Oyuncu

Kartallar 1971 – Oyuncu

Krallar Kralı Hüdaverdi 1971 – Oyuncu

Mıstık 1971 – Oyuncu

Ölüm Bana Vız Gelir 1971 – Oyuncu

ölüm Bize Vız Gelir 1971 – Oyuncu

ölümsüzler 1971 – Oyuncu

Sürgünden Geliyorum 1971 – Oyuncu

Şehzade Sinbad Kaf Dağında 1971 – Oyuncu

Üçünüze Bir Mezar 1971 – Oyuncu

Üvey Ana 1971 – Oyuncu

Akrep Tuzağı 1970 – Oyuncu

Allı Yemeni. 1970 – Oyuncu

Beyaz Tabakta Siyah Üzüm 1970 – Oyuncu

Bırakın Öldüreyim 1970 – Oyuncu

Cehennemde Şenlik Var 1970 – Oyuncu

çeko 1970 – Oyuncu

Gelin Kız 1970 – Oyuncu

Kanıma Kan isterim 1970 – Oyuncu

Kiralık Katiller 1970 – Oyuncu

ölüm çemberi 1970 – Oyuncu

Püsküllü Bela 1970 – Oyuncu

şeytan Kayaları 1970 – Oyuncu

Yaslı Gelin 1970 – Oyuncu

Allı Gelin 1969 – Oyuncu

Asrın Kralı 1969 – Oyuncu

Ayrı Dünyalar. 1969 – Oyuncu

Bir Vefasız Yar İçin 1969 – Oyuncu

Büyük Yemin 1969 – Oyuncu

Devlerin öcü 1969 – Oyuncu

Dikenli Hayat 1969 – Oyuncu

Eşkiya Aşkı 1969 – Oyuncu

Evvel Allah Sonra Ben 1969 – Oyuncu

Garibanlar Mahallesi 1969 – Oyuncu

ızdırap şarkısı (II 1969 – Oyuncu

Kaderden Kaçılmaz 1969 – Oyuncu

Kanlı Gelinlik 1969 – Oyuncu

Korkunç Firar 1969 – Oyuncu

Köprüden Geçti Gelin 1969 – Oyuncu

ölüm şart Oldu 1969 – Oyuncu

ölüme Giden Yol 1969 – Oyuncu

Satılık Gelin 1969 – Oyuncu

Tarkan Canavarlı Kule 1969 – Oyuncu

Vatansızlar 1969 – Oyuncu

Yaşayan Hatıralar 1969 – Oyuncu

Affet Beni Allahım 1968 – Oyuncu

Alevli Yıllar 1968 – Görüntü Yönetmeni

Aslan Bey 1968 – Oyuncu

Baharda Solan çiçek 1968 – Oyuncu

Beşikteki Miras 1968 – Oyuncu

Binbaşı Tayfun 1968 – Oyuncu

Gültekin 1968 – Oyuncu

Gültekin Asya Kaplanı 1968 – Oyuncu

Hacı Murat Geliyor 1968 – Oyuncu

Hakanların Savaşı 1968 – Oyuncu

Haydut 1968 – Oyuncu

Kızıl Maske (2) 1968 – Oyuncu

Korkusuz Yabancı 1968 – Oyuncu

Kral Kim 1968 – Oyuncu

Maskeli Beşler 1968 – Oyuncu

Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968 – Oyuncu

Nuri Bey Mafiaya Karşı 1968 – Oyuncu

Sinanoğlu'nun Dönüşü 1968 – Oyuncu

Şeytan Kafesi 1968 – Oyuncu

Talihsiz Meryem 1968 – Oyuncu

Urfa İstanbul 1968 – Oyuncu

Yedi Adım Sonra 1968 – Oyuncu

Yüzbaşının Kızı 1968 – Oyuncu

Ana 1967 – Oyuncu

Azap Yolu 1967 – Oyuncu

Efenin İntikamı 1967 – Oyuncu

İmamın Gazabı 1967 – Oyuncu

İnce Cumali 1967 – Oyuncu

Kadın Düşmanı 1967 – Oyuncu

Kadın Parmağı 1967 – Oyuncu

Katırcı Yani Efenin Definesi 1967 – Oyuncu

Korkunç Yumruk 1967 – Oyuncu

İnsan Bir Kere Ölür 1966 – Oyuncu

Aslanların Dönüşü 1966 – Oyuncu

Ayyıldız Fedaileri 1966 – Oyuncu

Bu Şehrin Belalısı 1966 – Oyuncu

Hudutların Kanunu 1966 – Oyuncu

Kaldırım Meleği 1966 – Oyuncu

Namus Borcu 1966 – Oyuncu

Nuh'un Gemisi 1966 – Oyuncu

Ümit Sokağı 1966 – Oyuncu

Yedi Dağın Aslanı 1966 – Oyuncu

Zaloğlu Rüstem 1966 – Oyuncu

Zorlu Düşman 1966 – Oyuncu

Taçsız Kral 1965 – Oyuncu

Aramızdaki Düşman 1965 – Oyuncu

Aşkım Silahımdır 1965 – Oyuncu

Başlık 1965 – Oyuncu

Dağların Oğlu 1965 – Oyuncu

Devlerin Kavgası 1965 – Oyuncu

Kanlı Kale 1965 – Oyuncu

Korkusuzlar. 1965 – Oyuncu

Seveceksen Yiğit Sev 1965 – Oyuncu

Atçalı Kel Memet 1964 – Oyuncu

Avare 1964 – Oyuncu

Ayrılan Yollar 1964 – Oyuncu

Bitirim Fatma 1964 – Oyuncu

Cehennem Arkadaşları 1964 – Oyuncu

Duvarların Ötesi 1964 – Oyuncu

Fedakar öğretmen 1964 – Oyuncu

Hayat Kavgası 1964 – Oyuncu

On Korkusuz Adam 1964 – Oyuncu

Prangasız Mahkumlar 1964 – Oyuncu

Sahildeki Ceset 1964 – Oyuncu

Susuz Yaz 1964 – Oyuncu

Harmandalı Efenin İntikamı 1963 – Oyuncu

Ölüm Pazarı 1963 – Oyuncu

Yılanların Öcü (I) 1962 – Oyuncu

Beş Kardeştiler 1962 – Oyuncu

Cehenneme Çevrilen Cennet 1962 – Oyuncu

Çiğdem 1962 – Oyuncu

Gençlik Hülyaları 1962 – Oyuncu

Harmandalı Efem Geliyor 1962 – Oyuncu

Şehirdeki Yabancı 1962 – Oyuncu

Şeyh Ahmedin Torunu 1962 – Oyuncu

Bitmeyen Mücadele 1961 – Oyuncu

Mahalle Arkadaşları 1961 – Oyuncu

Oy Farfara Farfara 1961 – Oyuncu

Ölüm Kayalıkları 1961 – Oyuncu

Gecelerin Ötesi 1960 – Oyuncu

Kanlı Firar 1960 – Oyuncu

Köyde Bir Kız Sevdim 1960 – Oyuncu

Şoför Nebahat 1960 – Oyuncu

Alageyik 1959 – Oyuncu

Peçeli Efe 1959 – Oyuncu

Dokuz Dağın Efesi 1958 – Oyuncu

Berduş 1957 – Oyuncu

Sinanoğlu – Oyuncu

Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.