Erol Uras kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

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EROL URAS KİMDİR, NERELİ?

Erol Uras, Mersin'in Silifke ilçesinde 1936'da dünyaya geldi. Sanatçı, 47 yılı aşkın süren sanat yaşamında oratoryo, opera, operet ve müzikli oyun 30'dan fazla eserin başrolünde yer aldı, kendisi için bestelenen veya düzenlenen eserlerin de dahil olduğu birçok eseri ise dünyada ve Türkiye'de ilk kez seslendirdi.

Erol Uras, İstanbul Belediye Konservatuvarında şan eğitimi aldı, ardından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Halk Müziği Programı'nda master yaptı.

Münir Nurettin Selçuk'un Türk Müziği Konservatuvarında öğrencisi olan sanatçı,1962'de korist olarak girdiği İstanbul Şehir Operası'nda 1965'te solist oldu ve 1970'te kapanıncaya kadar da baştenor olarak görevini sürdürdü. 1980'de "Deutsche Oper Berlin"de bir süre çalışan Uras, ünlü orkestra şefleri ve Leyla Gencer'le opera eğitimini sürdürdü.

Türkiye'deki etkinliklerinin yanı sıra, Avrupa'nın birçok ülkesinde opera, resital, senfonik konser ve oratoryo performanslarında yer aldı. Başta Otello, Aida, Il Travatore, Andre Chenier, Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana ve I Pagliacci operaları olmak üzere 30'un üstünde başrol oynadı.

1992'den beri İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Uras, Tosca'dan Heybeli'ye, Tura Şarkıları ve Yunus Emre albümlerinin kayıtlarında yer aldı.

Sanatçı, 1973'de katıldığı İstanbul Devlet Operası'ndaki görevini 2003 yılında bırakarak emekli oldu. Emekli olduktan sonra da zaman zaman başrolde yer almaya devam eden sanatçı, Tango Turco adlı bir albüme de imza attı.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

85 yaşında hayata veda eden Erol Uras'ın henüz ölüm nedeni belli değildir.