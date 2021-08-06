Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alındı. Bu kapsamda Erol Uygun kimdir? | Ümitcan Uygunun ağabeyi Erol Uygun neden gözaltına alındı? | Sosyal medyada ne paylaştı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar

EROL UYGUN KİMDİR?

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ağabeyidir. geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmıştı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN AĞABEYİ EROL UYGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

EROL UYGUN SOSYAL MEDYADA NE PAYLAŞTI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."