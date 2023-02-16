Eroll Zejnullahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eroll Zejnullahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eroll Zejnullahu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eroll Zejnullahu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eroll Zejnullahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eroll Zejnullahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eroll Zejnullahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eroll Zejnullahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eroll Zejnullahu 19 Ekim 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eroll Zejnullahu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Lips yapmaktadır. Eroll Zejnullahu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eroll Zejnullahu'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eroll Zejnullahu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erollzejnullahu

http://www.facebook.com/ze.eroll.9

Eroll Zejnullahuboyu ve yaşı kaç

Eroll Zejnullahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eroll Zejnullahu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Eroll Zejnullahu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eroll Zejnullahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2012 yılında U. Berlin U19

1 Temmuz 2013 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2017 yılında Sandhausen

30 Haziran 2018 yılında Union Berlin

2 Ağu 2019 yılında Carl Zeiss Jena

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2021 yılında FC Nitra

13 Temmuz 2021 yılında Berliner AK

1 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Eroll Zejnullahu kimdir

Eroll Zejnullahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eroll Zejnullahu şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Fortuna Biesdorf, FC Internationale Berlin, SV Tasmania-Gropiusstadt 73 (jetzt: SV Tasmania Berlin) (-2011), FC Hertha 03 Zehlendorf (2011-2012), 1.FC Union Berlin (2012-2013)

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Eroll Zejnullahu nereli

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