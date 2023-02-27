Eron İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eron İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eron İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eron İsufi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.