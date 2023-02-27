Eron İsufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eron İsufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eron İsufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eron İsufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eron İsufi 5 Ağustos 2004 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eron İsufi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eron İsufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eron İsufi'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Eron İsufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eron İsufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ocak 2022 yılında FC Drita
Eron İsufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eron İsufi şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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