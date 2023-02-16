Eros Dacaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eros Dacaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eros Dacaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eros Dacaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eros Dacaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eros Dacaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eros Dacaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eros Dacaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eros Dacaj 9 Eylül 1996 tarihinde Northeim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eros Dacaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Eros Dacaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Eros Dacaj'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eros Dacajboyu ve yaşı kaç

Eros Dacaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eros Dacaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Eros Dacaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eros Dacaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Braunschw. U17

1 Temmuz 2013 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2015 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2017 yılında E. Braunschweig

16 Temmuz 2018 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2020 yılında SV Elversberg

Eros Dacaj kimdir

Eros Dacaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eros Dacaj şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JFV Northeim (-2012), Eintracht Braunschweig (2012-2015)

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Eros Dacaj nereli

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