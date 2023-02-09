Eros Mancuso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eros Mancuso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eros Mancuso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eros Mancuso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eros Mancuso 17 Nisan 1999 tarihinde Haedo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eros Nazareno Mancuso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eros Mancuso Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eros Mancuso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eros Mancuso'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eros Mancuso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eros Mancuso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eros Mancuso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eros Mancuso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

Eros Mancuso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eros Mancuso şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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