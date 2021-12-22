Zinhar ne demek, TDK'ya göre Zinhar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Rumeli Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2081100562022 Üsküdar Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206511356Erosallık ne demek, TDK'ya göre Erosallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kadir Has Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203790194Nesiç ne demek, TDK'ya göre Nesiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Kültür Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010309Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Durmuş Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağız2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103810171
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Erosallık ne demek, TDK'ya göre Erosallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erosallık ne demek, TDK'ya göre Erosallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erosallık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erosallık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erosallık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erosallık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erosallık ne demek, TDK'ya göre Erosallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erosallık ne demek? Erosallık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erosallık kelimesi. Peki erosallık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erosallık nedir, erosallık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EROSALLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erosallık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erosallık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erosal olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT