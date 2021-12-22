Erosallık ne demek, TDK'ya göre Erosallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erosallık ne demek? Erosallık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erosallık kelimesi. Peki erosallık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erosallık nedir, erosallık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EROSALLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erosallık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erosallık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erosal olma durumu

