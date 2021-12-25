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Erotik ne demek, TDK'ya göre Erotik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Erotik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Erotik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Erotik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Erotik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Erotik ne demek, TDK'ya göre Erotik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erotik ne demek? Erotik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erotik kelimesi. Peki erotik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erotik nedir, erotik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EROTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erotik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Erotik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre erotik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, kösnül, şehvani, şehevi, erosal

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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