Erotizm ne demek, TDK'ya göre Erotizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erotizm ne demek? Erotizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erotizm kelimesi. Peki erotizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erotizm nedir, erotizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EROTİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erotizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Erotizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre erotizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, kösnüllük, erosçuluk, şehvaniyet



EROTİZM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Erotizm dendiğinde kendime göre bir yorumlayışım var.

