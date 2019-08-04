A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova, sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosundan bulunan NBA patentli oyuncu Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kaynak: İHA