Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri, dizi oluyor. Ünlü komedyen NTV'de katıldığı 'Gece Gündüz' programında "İlk kez bir dizi yapmak istiyorum." diyerek Erşan Kuneri dizisini duyurdu. Bunun üzerine Erşan Kuneri karakteri merak edilenler arasına girdi. Peki, Erşan Kuneri kim? Erşan Kuneri dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ERŞAN KUNERİ KİM?

Türk sinema tarihine damga vurmuş filmlerden olan Gora'da ilk kez karşımıza çıkan Erşan Kuneri karakteri, Cem Yılmaz'ın en çok sevilen ve beğeni toplayan karakterlerinden birisidir. Sinema tarihimizin en komik filmleri arasında görülen Gora'da izleyicinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri, bir film yapımcısıdır. Esprileriyle ve diyaloglarıyla damga vuran Erşan Kuneri daha sonra Cem Yılmaz'ın Gora'nın devamı olarak çektiği Arif v 216 filminde de gözükmüştü. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır. Kaynak: Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri' Netflix'te yayınlanacak!

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cem Yılmaz, diziyle ilgili "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi. Dizinin 2021 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.