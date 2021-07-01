Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleriNetflix Erşan Kuneri ne zaman çıkacak, çıkıyor 2022 ? Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak?Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yürek hoplatan paylaşım! Makyajsız fotoğrafı büyülediCanlı | Bakan Nureddin Nebati: "Türk parasına güvenin. 2023'e farklı bir havayla giriyoruz!"Suwen halka arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne?Spor Toto 1.Lig: Samsunspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir açılış daha gerçekleşti! Ayasofya Fatih Medresesi'nin kalbi ilim için yeniden atacak!Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kurt Efe Tatlıtuğ sağlıklı mı? Taze baba Kıvanç Tatlıtuğ'dan erken doğan oğluna ilişkin ilk açıklama!Anasına bak kızını al! Kibariye’nin kızı kuaföre para ödemeden kaçtı
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Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin karakteri merak edilmeye başlandı. Cem Yılmaz'ın dizinin ilk karelerini paylaşmasıyla izleyiciler Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? sorusunu aratmaya başladı. İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

Sit-com tarzında olacağı bilinen Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak. Diziden ilk karenin gelmesinin ardından izleyiciler merakla Erşan Kuneri'nin kim olduğunu araştırıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yarattığı Erşan Kuneri kimdir? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? sorularının yanıtları ve Erşan Kuneri karakterinin özellikleri...

ERŞAN KUNERİ KİMDİR, GERÇEKTE KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1975-1978 yılları arasındaki film yapımcılığının konu olacağı dizide yapımcı ve mekan sahibi başrol Erşan Kuneri olacak. 

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ilk kez dizi projesini hayata geçiriyor. Netflix'te yayınlanacak olan dizi G.O.R.A ve Arif V 216 isimli filmlerinde yer alan kurgusal karakter Erşan Kuneri'yi anlatıyor.

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkarken, 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini aldı. 

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosunda;

Zafer Algöz,

Ezgi Mola,

Uraz Kaygılaroğlu,

Merve Dizdar,

Çağlar Çorumlu,

Bülent Şakrak,

Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alacak.

Erşan Kuneri karakterini ise Cem Yılmaz canlandıracak.

Erşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

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