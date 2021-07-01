Erşan Kuneri kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleri

Sit-com tarzında olacağı bilinen Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak. Diziden ilk karenin gelmesinin ardından izleyiciler merakla Erşan Kuneri'nin kim olduğunu araştırıyor. Erşan Kuneri kimdir? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Kuneri karakterinin özellikleri

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1975-1978 yılları arasındaki film yapımcılığının konu olacağı dizide yapımcı ve mekan sahibi başrol Erşan Kuneri olacak.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ilk kez dizi projesini hayata geçiriyor. Netflix'te yayınlanacak olan dizi G.O.R.A ve Arif V 216 isimli filmlerinde yer alan kurgusal karakter Erşan Kuneri'yi anlatıyor.

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkarken, 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini aldı.

OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosunda;

Zafer Algöz,

Ezgi Mola,

Uraz Kaygılaroğlu,

Merve Dizdar,

Çağlar Çorumlu,

Bülent Şakrak,

Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alacak.

Erşan Kuneri karakterini ise Cem Yılmaz canlandıracak.