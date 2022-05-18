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  3. 'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! "Bu ne kibir!, "Ego patlaması"

'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! "Bu ne kibir!, "Ego patlaması"

Erşan Kuneri oyuncularından biri olan Zafer Algöz, diziye gelen tepkiler üzerine bir başka film ve dizi platformunda yayınlanan 'Gibi' dizisi hakkında söylediği ağır söylem ile tüm tepkileri üzerine çekti.

'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! "Bu ne kibir!, "Ego patlaması"

Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı Erşan Kuneri dizisi yayına girer girmez eleştirilerin hedefi oldu.

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına, "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" şeklinde yanıt verdi.

'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! Bu ne kibir!, Ego patlaması'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! Bu ne kibir!, Ego patlaması

BİR CEVAP DA ZAFER ALGÖZ'DEN!

"Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna yanıt veren Zafer Algöz tepki topladı.

"Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu.

'Erşan Kuneri' tartışmalarında tansiyon yükseldi! Zafer Algöz, 'Gibi dizisine' yüklendi, ortalık karıştı! Bu ne kibir!, Ego patlaması

"BU NE KİBİR!"

Sosyal medya kullanıcıları bu açıklamalara "Bu ne kibir!", "Ego patlaması yaşıyorlar!" şeklinde tepki gösterdi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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