KKTC'de 2020 yılından beri başbakanlık görevini yürüten Ersan Saner'in istifa ettiği haberleri bir anda yayılmaya başladı. Bu haberlerin doğru olup olmadığını ve Ersan Saner'in biyografisini merak eden vatandaşlar da internet arama motorlarında Ersan Saner kimdir, nereli, kaç yaşında? KKTC başbakanı Ersan Saner istifa mı etti, neden istifa etti? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ERSAN SANER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ersan Saner, 1966 yılında Gazimağusa'da doğdu. 1988 yılında Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002 yılında iseUBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Kıbrıslı olan Saner, çeşitli görevlerin ardından 2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yaptı. 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Ersan Saner, Aralık 2020 tarihinden itibaren Saner Hükûmeti'nin lideri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanlığı görevini sürdürüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

ERSAN SANER İSTİFA MI ETTİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Son dakika haberlerine göre, Ersan Saner KKTC başbakanlığı görevinden istifa etti. Birçok kişi bu istifanın ardından neden istifa ettiği konusunda açıklama beklerken Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasına ilişkin yaptığı açıklamada "meclisteki nisap sorunundan dolayı" istifa ettiğini dile getirdi.

Son dakika! Kuzey Kıbrıs Başbakanı istifa etti