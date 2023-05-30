Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından önemli bir süreci tamamladı.

Vatandaşlarımızın büyük bir demokratik katılımla sandığa giderek tercihlerini ortaya koyduğu seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha halkımızın güvenini kazandı.

Bu seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferiyle sonuçlandı. Türk siyasi tarihinde ilk defa gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde açılan sandıklara göre, Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı farkı bir kez daha açarak CHP Lideri'ni 12. kez seçimlerde geride bıraktı.

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Bu sonuçlar üzerine, Kılıçdaroğlu'nun istifasını talep eden kesimler oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, "devam" mesajı vererek görevine devam edeceğini belirtti.

Televizyon kanallarında yapılan yorumlarla birlikte seçim sonuçları da değerlendirildi. Sözcü TV'de yer alan programda gazeteci İsmail Saymaz ve hukukçu Ersan Şen, seçimleri analiz ederken Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

"Bence çivi çaksın"

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın, Anayasa'ya değişiklik teklifi versin, desin ki 'Sayın Erdoğan ömür boyu ölene kadar Cumhurbaşkanı'dır desin. Kurtulalım! Böyle bir şey yok ya!" dedi.

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İsmail Saymaz'a yüklendi

"Böyle bir başarısızlık var ortada, kayıp var. İsmail Saymaz diyor ki 'yok o kadar değil, bu kadar' falan.. Ne değildir ya.. Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin.. Ne anlatıyorsun sen!" diyen Şen, konuşmasına böyle devam etti;

Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. Ne anlatıyorsun.



Kendisine YPG terör örgütü soruluyor, 'YPG terör örgütünü ben bilmem' diyor. Ne demek bu ya? Dalga mı geçiyorsun sen milletle. İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Bu dersi almazsak. Bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti uyutursun. Artık uyanın.

Moderatöre de sert çıktı

Konuşmasını sürekli durduran ve kendisini uyaran moderatöre de sert tepki gösteren Ersan Şen şu sözleri söyledi:

Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya! Ben dinliyorum. Söz hakkı bana gelince kesiyorsun beni. Oraya 15 dk. söz sırası veriyorsun, bana gelince kesiyorsun. "Tarafsız yayın yap, yapmıyorsan kapat programı. Sağırlar birbirini ağırlar"

Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu

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