Ersay Üner kimdir? Aslen nereli? Sevgilisi kim?

Ersay Üner'in Özellikle Afedersin, Bebek, Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor, Mucize, Tatil, Unuttum... gibi eserler en çok bilinenler arasındaydı.

Ersay Üner Kimdir?

Ersay Üner hakkında genellikle yaşı ile ilgili sıkça aramalar mevcuttur. Ayrıca son dönemde oyuncu sevgilisi Büşra Pekin ile birlikteliğiyle magazin dünyasının gündeminde yer almıştır. peki kimdir? kaç yaşında? aslen nereli? Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1978 yılında dünyaya gelen başarılı sanatçı 2018 yılı itibariyle 40 yaşındadır. Çoğunlukla 30’lu yaşlarda olduğu ve çok genç gösterdiği yönünde yorumlar ile sıkça sevenleri ve hayranları tarafından dikkatle takip edilen bir isimdir. Ersay Üner baba tarafından aslen Konya, Seydişehir’lidir. Ve Konya’da doğmuştur. Terazi burcudur, boyu ise 1.85 cm’dir.

Babası belediyede memur olarak çalışmış aynı zamanda belediyeye ait düğün salonunda müzisyen olarak görev yapmış bu nedenle müzik ile iç içe yetişmiştir.

14 yaşında müzik kariyeri için İstanbul’a taşınmıştır. Pavyonlarda çalıştığını, hatta o dönemde yatacak yerinin bile olmadığını, hayallerinin peşinden gittiği için yinede mutlu olduğunu aktarmıştır. Ardından İstanbul’a yerleşmiş ve Demet Akalın’ın ekibinde müzik çalışmalarını sürdürmüştür.