Ersay Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Sevgilisi kim?
ibo Show'un bu akşam yayınlanacak 24. bölümüne konuk olan Ersay Üner, Ersay Üner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Şarkıları neler? Sevgilisi kim? sorularıyla arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm merak edilenler...
Ersay Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
ERSAY ÜNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
43 yaşında olan Ersay Üner 1978 yılında Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı. O zamanlar için ‘'Yatacak yerim bile yok'' diyen Üner sonrasında Demet Akalın'ın ekibinde çalışmaya başladı. Arabeskten, popa, Türk Sanat müziğine kadar birçok müzik türünde çalışmalar yaptı.
Yürüdüm şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.
2015 senesinde ilk şarkısını çıkaran Ersay Üner “Yürüdüm” ile piyasaya çıkmıştır. Bu şarkıyla birlikte yıldızı parlamış “Tatlım Tatlım” ve “İki Aşık” şarkılarını çıkarmıştır. Son dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ersay Üner Youtube üzerinden milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.
Müziğin her bölümünde bulunmuştur. Arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği sanatçıları ile birlikte çalışmıştır. Hayatı ile ilgili geçmiş yıllarını anlatsa dramatik bir film çıkabileceğini, hayatının her alanında zorluklar olduğunu belirtmiştir.
Çıkış şarkısı olan Yürüdüm ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ersay Üner, ayrıca Demet Akalın ile birlikte seslendirdiği Yılan adlı şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır.
Özellikle Afedersin, Bebek, Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor, Mucize, Tatil, Unuttum. Son dönemde ise Ebru Gündeş’in seslendirmiş olduğu Kızıl Mavi isimli parça sahip olduğu bir kaç eserden birisidir.
ERSAY ÜNER SEVGİLİSİ VAR MI?
Yaklaşık 7 sene oyuncu Büşra Pekin ile mutlu birlikteliği sürmüştür. 2017 senesinde katılmış olduğu bir radyo programında Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve o dönemde evlenmeye karar verdiklerini belirtmiştir. Ancak 2019 yılında Büşra Pekin sosyal medya hesabı instagram üzerinden ayrıldıklarını açıklamıştır.
Açıklamasında “Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay” notunu düşmüştür.
ERSAY ÜNER'İN SÖZLERİNİ YAZDIĞI ŞARKILAR
Ersay Üner: İki Aşık, Tatlım Tatlım, Yürüdüm
Demet Akalın: Sepet, Tecrübe, Bebek, Afedersin, Tatil, Mucize, Herkes Hakettiği Gibi Yaşıyor, Helal Olsun, Sen Mutlu Ol, Gazete, İyi Dinle, Of, 2 Kelime, Dans Et, Çekilmiyor, Geç Kalmadın mı, Aldatıldım, Adam Gibi, Allah’ından Bul, Oldu mu, Alçak, Yanılmışım, Pembe Dizi, Bir Anda Sevmiştim, Bilmek İstemiyorum, Anlatamadım mı, Bu Benim Partim, Pasta, Dur, Umutsuz Vaka, Allah’ın Emri, Yılan (Düet)
Aleyna Tilki: Sen Olsan Bari
Hande Yener: Sebastian, Emrine Amade
Murat Boz: Yana Döne, Şans Yok, İstanbul Eğlencesi
Simge: Üzülmedin mi?, Yankı
Ebru Gündeş: Söyleyin, Kızıl Mavi, Mazi, Bir Gece Vakti, Tek Tabanca, Hayrandım, Kime Ne?
Selcan Asyalı: Seni Severdim
Sibel Can: Akşam Sefası
Diğer Ersay Üner Besteleri:
Gülben Ergen: Tesadüf
Alişan: Gidebilen Hiç Olmadım, Sordun Mu, İnanmadın ki
Seda Sayan: Kırmızı Kar, Hadi Gel
Nihat Doğan: Aşkların Efendisiyim
Murat Dalkılıç: Haliyle, Teslim Oldum
Bengü: Son Nokta
Kutsi: Aşkın Gururu
Ebru Yaşar: Eğer
Ferman Toprak: Delikanlıyım, Kıyamet Kopar, Ölmem mi Lazım
Asuman Krause: Bir Daha Arama
Nalan: Gücüm Yetmez, Olanlar Oldu
Berkay: Yanılmışım
Rober Hatemo: Oh Ne Güzel Oldu, Dua Et
Sibel Tüzün: Yaz Aşkı
Ziynet Sali: Hava Hoş,
Hakan Peker: Canım Yandı, Gönül Belası
Yaşar İpek: Amman, Şölen, Arada Bir, Yürüdüm, Mektup, Sözüm Ona Sevdim
Betül Demir: Masallar Bitti mi?
Günce: Ben Yolumu Seçtim
Ersan Başbuğ: Sen Gittin,
Nil Özalp: Fotoğraf, Zevkler ve Renkler
Murat Kurşun: Artistlik Yapma
Hamiyet: Savrulurum, Sen Gittin, Sevmiyorum
Dilek Pınar: Yeni Bir Sevgili, Randevu, Durum Vahim
Seçil Özcin: Bye Bye, Kıskandın mı, Boş Ver Unut, Sen ve Ben
Elif Karlı: Kara Kara, Aşkın Cesareti Var
Alev Soylu: Biri Yok mu?
Erkan Güleryüz: Serserinim
Esra Balamir: Beni Unutamazsın
Semih Koç: Kader
Serpil Benay: Tarihe Karıştın
Sevda: Sus
Özgür Yedievli: Sen Gittin