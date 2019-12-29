Ersay Üner kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ERSAY ÜNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Ersay Üner 1978 yılında Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı. O zamanlar için ‘'Yatacak yerim bile yok'' diyen Üner sonrasında Demet Akalın'ın ekibinde çalışmaya başladı. Arabeskten, popa, Türk Sanat müziğine kadar birçok müzik türünde çalışmalar yaptı.

Yürüdüm şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.

2015 senesinde ilk şarkısını çıkaran Ersay Üner “Yürüdüm” ile piyasaya çıkmıştır. Bu şarkıyla birlikte yıldızı parlamış “Tatlım Tatlım” ve “İki Aşık” şarkılarını çıkarmıştır. Son dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ersay Üner Youtube üzerinden milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.

Müziğin her bölümünde bulunmuştur. Arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği sanatçıları ile birlikte çalışmıştır. Hayatı ile ilgili geçmiş yıllarını anlatsa dramatik bir film çıkabileceğini, hayatının her alanında zorluklar olduğunu belirtmiştir.



Çıkış şarkısı olan Yürüdüm ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ersay Üner, ayrıca Demet Akalın ile birlikte seslendirdiği Yılan adlı şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır.

Özellikle Afedersin, Bebek, Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor, Mucize, Tatil, Unuttum. Son dönemde ise Ebru Gündeş’in seslendirmiş olduğu Kızıl Mavi isimli parça sahip olduğu bir kaç eserden birisidir.

ERSAY ÜNER SEVGİLİSİ VAR MI?

Yaklaşık 7 sene oyuncu Büşra Pekin ile mutlu birlikteliği sürmüştür. 2017 senesinde katılmış olduğu bir radyo programında Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve o dönemde evlenmeye karar verdiklerini belirtmiştir. Ancak 2019 yılında Büşra Pekin sosyal medya hesabı instagram üzerinden ayrıldıklarını açıklamıştır.

Açıklamasında “Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay” notunu düşmüştür.

ERSAY ÜNER'İN SÖZLERİNİ YAZDIĞI ŞARKILAR

Ersay Üner: İki Aşık, Tatlım Tatlım, Yürüdüm

Demet Akalın: Sepet, Tecrübe, Bebek, Afedersin, Tatil, Mucize, Herkes Hakettiği Gibi Yaşıyor, Helal Olsun, Sen Mutlu Ol, Gazete, İyi Dinle, Of, 2 Kelime, Dans Et, Çekilmiyor, Geç Kalmadın mı, Aldatıldım, Adam Gibi, Allah’ından Bul, Oldu mu, Alçak, Yanılmışım, Pembe Dizi, Bir Anda Sevmiştim, Bilmek İstemiyorum, Anlatamadım mı, Bu Benim Partim, Pasta, Dur, Umutsuz Vaka, Allah’ın Emri, Yılan (Düet)

Aleyna Tilki: Sen Olsan Bari

Hande Yener: Sebastian, Emrine Amade

Murat Boz: Yana Döne, Şans Yok, İstanbul Eğlencesi

Simge: Üzülmedin mi?, Yankı

Ebru Gündeş: Söyleyin, Kızıl Mavi, Mazi, Bir Gece Vakti, Tek Tabanca, Hayrandım, Kime Ne?

Selcan Asyalı: Seni Severdim

Sibel Can: Akşam Sefası

Diğer Ersay Üner Besteleri:

Gülben Ergen: Tesadüf

Alişan: Gidebilen Hiç Olmadım, Sordun Mu, İnanmadın ki

Seda Sayan: Kırmızı Kar, Hadi Gel

Nihat Doğan: Aşkların Efendisiyim

Murat Dalkılıç: Haliyle, Teslim Oldum

Bengü: Son Nokta

Kutsi: Aşkın Gururu

Ebru Yaşar: Eğer

Ferman Toprak: Delikanlıyım, Kıyamet Kopar, Ölmem mi Lazım

Asuman Krause: Bir Daha Arama

Nalan: Gücüm Yetmez, Olanlar Oldu

Berkay: Yanılmışım

Rober Hatemo: Oh Ne Güzel Oldu, Dua Et

Sibel Tüzün: Yaz Aşkı

Ziynet Sali: Hava Hoş,

Hakan Peker: Canım Yandı, Gönül Belası

Yaşar İpek: Amman, Şölen, Arada Bir, Yürüdüm, Mektup, Sözüm Ona Sevdim

Betül Demir: Masallar Bitti mi?

Günce: Ben Yolumu Seçtim

Ersan Başbuğ: Sen Gittin,

Nil Özalp: Fotoğraf, Zevkler ve Renkler

Murat Kurşun: Artistlik Yapma

Hamiyet: Savrulurum, Sen Gittin, Sevmiyorum

Dilek Pınar: Yeni Bir Sevgili, Randevu, Durum Vahim

Seçil Özcin: Bye Bye, Kıskandın mı, Boş Ver Unut, Sen ve Ben

Elif Karlı: Kara Kara, Aşkın Cesareti Var

Alev Soylu: Biri Yok mu?

Erkan Güleryüz: Serserinim

Esra Balamir: Beni Unutamazsın

Semih Koç: Kader

Serpil Benay: Tarihe Karıştın

Sevda: Sus

Özgür Yedievli: Sen Gittin