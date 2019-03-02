Ersel Uzğur: “Uzatmada yediğimiz gol Bursaspor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şanssızlığı”

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, zor maç olduğunu belirterek, "Son dakikalarda attığımız golden sonra bizim adımızı puan ya da puanları almamız gerekiyordu. Uzatmada yediğimiz gol Bursaspor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şansızlığı" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Bursaspor maçını değerlendirdi. Uzğur, "Öncelikle zor mücadele yapacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Futboldan ziyade kazanmanın önde olduğu maç oynadık. Maç Bursaspor'un üstünlüğü ile bitti. Oyunun genelinde Bursaspor'un golü attığı dakikadan itibaren maç temposu birden düştü. Maçı böyle bitirme arzusundan kaynaklandı. Son dakikalarda attığımız golden sonra bizim adımızı puan ya da puanları almamız gerekiyordu. Uzatmada yediğimiz gol Bursaspor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şanssızlığı" diye konuştu.

"Oyuncularımız ceza sahası içerisinde rakibe dokunmaya korkuyor"

Verilen penaltıyla ilgili konuşan Uzğur, "Sivasspor aleyhine penaltı çalınan birinci takım. Oyuncularımız ceza sahası içerisinde rakibe dokunmaya korkuyor. Onun dışında takımımız iyi mücadele etti. İyi mücadeleyi devam ettirip bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.