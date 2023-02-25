Ersi Kapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ersi Kapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ersi Kapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ersi Kapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ersi Kapo 1 Kasım 2003 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ersi Kapo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ersi Kapo'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ersi Kapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ersi Kapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ersi Kapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ersi Kapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Ersi Kapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ersi Kapo şuan KS Besa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.