Ersi Topalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ersi Topalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ersi Topalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ersi Topalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ersi Topalli 10 Aralık 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ersi Topalli Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ersi Topalli'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ersi Topalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ersi Topalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ersi Topalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ersi Topalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo U19

19 Ocak 2021 yılında KF Tirana U19

21 Eylül 2021 yılında Dinamo U21

31 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Ersi Topalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ersi Topalli şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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