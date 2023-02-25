Ersil Ymeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ersil Ymeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ersil Ymeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ersil Ymeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ersil Ymeri 6 Temmuz 1994 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ersil Ymeri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ersil Ymeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ersil Ymeri'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ersil Ymeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ersil Ymeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ersil Ymeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ersil Ymeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında KF Vllaznia U19

29 Ağustos 2013 yılında FK Veleçiku

26 Eylül 2014 yılında FC Kamza

15 Temmuz 2018 yılında KS Kastrioti

29 Ağustos 2019 yılında KF Laçi

17 Ocak 2020 yılında FC Llapi

1 Ekim 2020 yılında FK Kukësi

7 Ağustos 2021 yılında KF Erzeni

30 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Ersil Ymeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ersil Ymeri şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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