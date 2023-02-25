Ersildjo Asllanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ersildjo Asllanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ersildjo Asllanaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ersildjo Asllanaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ersildjo Asllanaj 11 Ekim 2001 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ersildjo Asllanaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ersildjo Asllanaj'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ersildjo Asllanaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ersildjo Asllanaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ersildjo Asllanaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ersildjo Asllanaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında KF Albpetrol

12 Eylül 2019 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Apolonia

Ersildjo Asllanaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ersildjo Asllanaj şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.