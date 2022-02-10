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Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

Ünlü siyaset bilimci Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi...

Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

Türk siyaset bilimci Ersin Kalaycıoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

ERSİN KALAYCIOĞLU KİMDİR? 

70 yaşındaki Ersin Kalaycıoğlu 13 Haziran 1951'de İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Fındıklı’da Namık Kemal İlkokulu’ndan mezun oldu. Orta okulu İngiliz Lisesi'nde, liseyi Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin siyasal bilgiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Fullbright Bursu ile ABD'ye gitti . Iowa Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümüne devam ederek 1975'te yüksek lisans, 1977'de de doktora programını tamamladı.

Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

1984 ile 2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyeliği yapmasının ardından 2002-2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 2004-2007 yılları arasında ise Işık Üniversitesi’nin rektörlüğü görevini yürüttü.

Ersin Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ersin Kalaycıoğlu'nun biyografisi

Kalaycıoğlu'nun uzmanlık alanı karşılaştırmalı siyasettir. Bilim Akademisi asli üyesidir. Yanı sıra Siyasî İlimler Türk Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul Politikalar Merkezi, International Studies Association, International Political Science Association üyesidir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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