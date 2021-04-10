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  3. Ersin Korkut tepkiler sonrası geri adım attı: "Herkesten özür dilerim"

Ersin Korkut tepkiler sonrası geri adım attı: "Herkesten özür dilerim"

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, TikTok'ta yayınladığı bir videoda Diyarbakır için "başkent'" ifadesini kullanması üzerine sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Artan tepkilerin ardından Korkut "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. " dedi.

Ersin Korkut tepkiler sonrası geri adım attı: "Herkesten özür dilerim"

BKM ekibinden tanıdığımız oyuncu Ersin Korkut bir videoda Diyarbakır’ı başkent olarak söylemesine yönelik artan tepkilerin ardından geri adım attı. Korkut konuya ilişkin açıklama yaparak herkesten özür diledi.

TWİTTER'DA TUTUKLANSIN ETİKETİ AÇILDI

Ünlü oyuncunun Diyarbakır için kullandığı ifadeler sosyal medyada eleştirilerin hedefi olunca "Tutuklansın" etiketi açıldı. Twitter trendlerinde uzun süre bir numarada kalan etiketin ardında açıklama yapan Ersin Korkut, başkent ifadesini "kültür başkenti" anlamında kullandığını ifade etti.

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"HERKESTEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Ersin Korkut söylemleri üzerine tepkilerin artmasıyla Instragram hesabından bir açıklamada bulundu.Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını  hatırlattı. Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğinin altını çizen Korkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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