Ersin Tatar, cumhurbaşkanı adayı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar,yaptığı açıklama ile Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Tatar'ın adaylığı ile ilgili bugün toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu bir karar aldı. MYK'nın kararını, Parti Meclisi oy birliği ile onayladı. Tatar adaylığının açıklanması üzerine parti önünde toplanan kalabalığa seslendi.

TATAR: KKTC'Yİ YÜCELTECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı'na da özel açıklamalar yapan Tatar, "Yeni bir gelecek için yola çıkıyoruz" dedi. Kıbrıs Türk halkının dünya ile bütünleşmesi için mücadele edeceklerine dikkat çeken Tatar, "Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlık ve özgürlük benim karekterimdir. KKTC'yi yücelteceğiz. Bu bir tarihi görev. Biz bu göreve hazırız. Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve Partimizin lideri Dr. Derviş Eroğlu'ndan sonra aday gösterilmem büyük onur ve gurur" dedi.

Kıbrıs Türk halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde yürüyeceklerini ifade eden Tatar, "Yeni bir vizyon yeni bir politika yeni bir gelecek için yola devam edeceğiz. Proaktif bir siyaset izleyeceğiz. Halkın birliği ve bütünlüğüne önem vereceğiz. Seçilirsem, halkın içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı olacağım" dedi.