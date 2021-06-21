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Ersü isminin anlamı nedir, Ersü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ersü isminin anlamı; yiğit ve cevherli kimse demektir. Bu içeriğimizde Ersü isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ersü isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ersü isminin anlamı nedir, Ersü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ersü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ersü ismi ne demek, Ersü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ersü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ersü İsminin anlamı nedir? TDK Ersü anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Ersü isminin anlamı yer almamaktadır. 

Ersü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran-ı Kerim'de Ersü ismi geçmemektedir. 

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Ersü isminin kökeni:

Ersü ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de sadece 1 kişi kullanmaktadır. 

Ersü isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ersü isminin rengi:

Gri

Ersü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Ersü isminin Harf Analizi Nedir ?

Ersü ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ersü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ersü ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

R : 21

S : 22

Ü : 26

= 75 Ersü İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Ersü ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ersü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Ersü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5   R: 9   S: 1   Ü: 3 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Ersü isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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