Ersun Yanal: “Artık her maç bir final” Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası, "Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız" dedi.

A+ A-