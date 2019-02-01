Ersun Yanal: "Biz bu karakteri ortaya koyacağız"

"Buradaki rekabet oyuncuların performansını artıracak"

"Moses performansının çok başında"

"Slimani ritim yakalayamadı"

"En iyi oyuncuları bir araya toplayabilirsiniz ama bunu performansa dönüştürmek başka bir boyut"

"Maalesef bizim düşündüğümüz gerçeklerle taraftarımızın düşünceleri aynı olmuyor"

"Taraftar bizim başımızın tacı"

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bu sezon sarı lacivertli ekibin ilk kez 2 maç üst üste kazandığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şöyle: "Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı futbolun üstüne çıkmak ve bunu daha iyi oynamak için son haftalarda gelişmek üzere oldukça fazla çaba harcıyoruz. Oyunu zaman zaman tutup yükseltebiliyoruz. Onun sürekliliğini uzatamıyoruz. Bunu uzattığımız zaman içerisindeki temposunu yükselttiğinde, iştahı kabarmış oynadığı zaman bu zevki taraftara vermek adına gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu zamanda üst üste oynadığımız bu iki maçın kazanılmasıyla geçildi. Oyuna giren oyuncuların katkılarıyla bunu daha da yükselterek saha içi verimliliğini taraftarın büyük desteği ve ilgilisiyle her geçen gün geliştirerek devam etmeye çalışacağız. Bu sezon üst sıralarda yer konusunda sıkıntı çekeceğiz ama en azından şampiyon gibi oynayan bir takımın duruşuyla oynayan bir Fenerbahçe gerekli ve her zaman böyle olmalı. Biz bu karakteri ortaya koyacağız. Bu karakterle gelişen oyunumuzu hak ederek kazandığımız maçlara dönüştüreceğiz."

"BURADAKİ REKABET OYUNCULARIN PERFORMANSINI ARTIRACAK"

"Maç kazandıkça, kendimize güvenimiz gelecek. Bu üst düzey rekabette belki Avrupa'da belki gündem belki konu olacak. Avrupa'da B listesinde olan takımlarız. A listesinde ise sınırlı sayıda oyuncu var ve bir çok oyuncumuzu sınırlı sayıda olduğu için kullanamayacağız. Yaptığımız seçimlerde sonuca göre değerlendireceğiz. Bu rekabeti ligde takım olarak iyi kullanacağız. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu takımla sergilenecek bir takımla istediği için saha içerisinde nasıl puan alacak Fenerbahçe, bunu her zaman yapacak. Fenerbahçe için 3 puan geçerlidir. Bunu haysiyetli düzgün ve karakterli bir şekilde almak gerekecek. Buradaki rekabet oyuncuların performansını artıracak. Özellikle orta sahadaki dinamizm bu rekabeti çok iyi hale getirecek. Forvette de savunmada da böyle olacak. Bu dinamizmde öne çıkan oyuncular önümüzdeki sezonunda altyapısını oluşturup her türlü güçlü oyuncular olacak."

"MOSES PERFORMANSININ ÇOK BAŞINDA"

"Moses, forvet oyuncusu sağ sol önemli değil savunmada oynayabiliyor. Şu anda bence performansının çok daha başında. Savunma geçişlerinde ve ataklarındaki disiplinli dönüşlerin daha da gelişmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki takımında çok uzun süre zaman alamayan ve bizim içerimizde yükselecek bir oyuncu. Beklentilerimiz fazla. Adebayor ile maçta 10 metre yaklaştık. Onun dışında hiçbir yerde yaklaşmadık. Hiç de ilgilenmedim. Değerlendirme de olmadı."

"SLIMANI RİTİM YAKALAYAMADI"

"Slimani ritim yakalayamadı. Bugün onun kariyerindeki bir oyuncuyu bizim ülkemizden başka bir takım transfer etseydi hepimiz kariyerine saygı duyup bir dönem çok goller atan oyuncuyu heyecanla beklerdik. Oyuncumuz ilk yarıda ritim yakalayamadı. Gol atmak tekrarlamak en çok istenilen şeylerdir. Evet yıprandı. Taraftarımız üzüldü. Bağlar zayıfladı gitme noktasına geldi ama takım bulamadı ve bizim oyuncumuz. O da bize katkıda bulunmak isteği arzusu çalıştığı içerisinde faydalanmak içinde son noktaya kadar imkanlarımızı değerlendireceğiz. Böyle bir lüksümüz yok. O da mücadele etmek zorunda. Belki şu anda hoş karşılamıyoruz. Ama Fenerbahçe kazandıkça o da istediği arzu ettiği bir noktaya ulaşır. Kendi gayreti ve çabasına bağlı olarak bizim aramızda yeri var."

"EN İYİ OYUNCULARI BİR ARAYA TOPLAYABİLİRSİNİZ AMA BUNU PERFORMANSA DÖNÜŞTÜRMEK BAŞKA BİR BOYUT"

"Fenerbahçe takım olma yolunda. Bu takım olma konusunu performansa dönüştürmekte sıkıntı çekti. En iyi oyuncuları bir araya toplayabilirsiniz ama bunu performansa dönüştürmek başka bir boyut. Bunu hızlı bir şekilde dönüştürüp puanlara ihtiyacımız var. Ben bu zaman dilimini hızlandırmak çabuklaştırmak, kazanmak için sahaya çıkmak adına çalışmaları hızlandırmak adına en kısa zamanda yapmaya çalışıyorum. En çok puanları toplamak hedefimiz. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz. Oynayacağımız şimdi Kayseri spor maçı var. Konya maçında da, Beşiktaş maçında da Fenerbahçe aynısını yapacak."

"MAALESEF BİZİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GERÇEKLERLE TARAFTARIMIZIN DÜŞÜNCELERİ AYNI OLMUYOR"

"Maalesef bizim düşündüğümüz gerçeklerle taraftarımızın düşünceleri aynı olmuyor. Çok farklı düşündüğümüz bir şeyi farklı algılayıp yönetebiliyoruz. Futbolun bir gerçeği var oda taraftar. Bunlar elbette ki taraftarımızın hoşlandığı istediği tarz futbol oynayan bir takım olmak belirleyici bir özellik. Bizim takımımızın da sahaya çıkan, kazanmak için her türlü mücadeleyi veren hatta bu mücadele saygı gördüyse mağlup olsa da alkışlanan bir tarza sahip. Geriye döndüğümüzde bakarsak bir ritim yakalayamadık. Benzia önemli bir oyuncu. O ritmi yakalamak konusunda önde bir süreç var ama zaman çok kısa. 1 hafta bazen 3 aya bedel. 3 hafta yaşadıklarınızı 1 yıl yaptığınız şeylerle değerlendirebiliyordunuz."

"TARAFTAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

"Maçta bile yere bakıyorum. Sen bazen öyle bir fotoğraf çekersin ki elini farklı yaparsın gözüne sokmuş gibi durur. Taraftar bizim başımızın tacı. Taraftar bu işin sahibi. Bunlar hep olacak. Biz Fenerbahçe'nin varlığını gücünü taraftardan alıyoruz. Bu iş taraftarsız olmuyor. Böyle güçlü bir taraftarla sahaya çıkmak keyif veriyor. Fenerbahçe'nin forvetleri elbet çok güçlü ama bir ritim yakalayamadık. Takım olamadık. Artık o süreç bitti şimdi yükselme zamanı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

DHA