Ersun Yanal: Eksiklerimiz var

"Herkese zaman zaman şans gelecek"

"Kolarov kendi mevkisinde en iyilerinden birisi"

"Hasan Ali'yi 6-8 hafta içinde yanımızda göreceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın eksikleri olduğunu söyleyen Yanal, "Audi Cup'ta olmamız çok önemli. Seviyesi yüksek ve belki de futbolun zirvesindeki takımlarla oynama fırsatı bulduğumuz bir alandı. Bizim burada varoluş nedenimiz Fenerbahçe'nin gücü ve itibarıydı. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı da görme imkanımız oldu. Eksiklerimiz var. Gördüğünüz gibi birtakım organizasyonları yapıyoruz. Ama Avrupa'da da transferin kolay olmadığını söyledim hep. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiç yan yana gelmeyecek oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz ama bu hazırlık maçlarının gerçeğidir. Hem transferin zorlukları hem de FFP, bunların hepsi bizim zorluklarımız birçok konuyu bir araya getirdiğinizde" dedi.

"HERKESE ZAMAN ZAMAN ŞANS GELECEK"

Takımdaki genç futbolcuların şanslarını değerlendiren Ersun Yanal, şunları söyledi: "Takımdaki oyuncu sayısı ve bulunan mevkilerdeki oyuncuların önceliklerini planlarsak herkese zaman zaman şans gelecek. Şu anda maksimum 24 kişilik bir kadroyla lige hazırlanacağız. Bunun 4'ü kaleci olacak. Bunun içinde kalacak oyuncuları belirlemeye çalışıyoruz. Ferdi (Kadıoğlu) de bunlardan bir tanesi. Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini biliyoruz. İnce düşünmek zorundayız. Devamlı oynayacağı bir opsiyon olduğu takdirde olacak, yoksa bizle devam edecek. Taraftarımız düşünüyor, biz de düşünüyoruz. O çocuklar için en iyisini düşünüyoruz."

"KOLAROV KENDİ MEVKİSİNDE EN İYİLERİNDEN BİRİSİ"

Fenerbahçe'nin gündemindeki Aleksandar Kolarov ile ilgili yorum yapan Yanal, Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi. Bizim bütün oyuncularımız değerli. Bunların içinden oynatabileceğimiz oyuncular var" diye konuştu.

HASAN ALİ HAKKINDA

Ersun Yanal son olarak sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım hakkında bilgi verirken, "Hasan Ali'nin hiçbir problemi yoktu. Milli takıma giderken biraz sıkıntısı vardı, orada iyileşti, dünkü maçtan sonra da inanılmaz ağrıları vardı. Büyük ihtimalle 6-8 hafta içinde onu yanımızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Zinedine Zidane'ın açıklamaları

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DHA