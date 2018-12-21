Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kağıthane Engelliler Merkezi'nin öğrencileri, İGDAŞ'ın organizasyonuyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Ersun Yanal, engelli öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve isimlerinin yazılı olduğu formaları onlara hediye etti. Oyunculardan Berke Özer, Andre Ayew ve Yassine Benzia da öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra engelli gençler, antrenman sahasına inerek bir süre top oynadı ve eğlenceli dakikalar geçirdi. Kağıthane Engelliler Merkezi'nin eğitmenleri ve İGDAŞ yetkilileri de organizasyon boyunca öğrencilere eşlik etti.

Kaynak: İHA