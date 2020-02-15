Fenerbahçe il Ankargücü Süper Lig'in 22. haftasında saat 20:00'de karşı karşıya geldi. Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de c Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık

"KOLAY BİR SEZON GEÇİRMİYORUZ"

Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz.

"ONUN DA ARKASINDA DURURUM"

Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız

"HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK"

Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz

"BİZİM KOORDİNASYONUMUZU BOZDU"

Golü yedikten sonra, çok da saçma bir gol yedik. Maalesef o da bizim koordinasyonumuzu bozdu.

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