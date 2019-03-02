Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı vurmalıyız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal üç puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bir takımın iskeletini sayabildiğiniz de takım olursunuz. Bizim bunu yaratmaya fırsatımız olmadı. Hepimiz Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçe, "Fenerbahçe" gibi oynamalı. Bunun da mücadelesini veriyoruz" dedi. Gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçına da dikkat çeken Yanal, "Zirveyi ilgilendiren bir maç. Damgamızı vurmalıyız" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-2'lik galibiyet sonrası basın toplantısında konuştu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına ve kulübüne başsağlığı dileyerek söze başlayan Yanal, "Fenerbahçe 3 puan aldı. Bizim adımıza sevindirici. Geçen haftaki futbol ve mücadelemiz sonrası keyfimiz farklıydı. Geçen hafta üç puan alamadık üzgündük ama bugün üç puan aldık. Keyfimiz yerinde. Ümraniye maçında başlayan ve uzun süre devam eden 4 günde 1 maç yapmanın problemli sürecini yaşadık. Takım olma konusunda sıkıntı yaşadığımız belirttim. Takım olmakta sıkıntı çeken takımda 3-4 günde bir toparlamak ve takım yapmak sıkıntı oldu ve bu devam ediyor. Şu an tek kulvar kaldı. 31 kişilik bir takımız ve bunun 15-18 oyuncunu kullanarak yolumuza devam edeceğiz. Kimlerle mücadele edeceğimiz belli. Yenilmeden bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Daha farklı ve iyi oyunlar olacak. Rakip 6 maçta 5 galibiyet alan ve atlet bir takım. Kendi oyunlarını oynayan güçlü bir takım Okan hocayı kutluyorum. Bugün bunu bize de gösterdiler. Bugün sadece üç puan alındı. Bu bizim için galibiyet sklasını yakaladığımız için güven duymamıza sebep olacak. Bulduğumuz çizgi bize yakışan çizgi değil. Burayı geçmek için güvene ihtiyacımız var" dedi.

"Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini biliyoruz"

Takımın iskeletini bir türlü kuramadıklarını ifade eden Yanal, "Bir takımın iskeletini saydığınız da takım olursunuz. Ben de dahil birçok arkadaşım bu iskeleti sayamayız takımda. İskeleti yaratmaya fırsatımız olmadı. Devre arasından beri 3-4 günde bir maç oynadık ve 4-5 rotasyon yaptık. Transfer yaptığımız oyuncularımızın takıma katılış tarihlerine bakabiliriz. Bunlar mazeret değil ama zorluk. Zenit maçı hariç biz hiç 11'e 11 yenilmedik. Ümraniye'de 10 kişi, Kayseri'ye 10 kişi yenildik. Hakemler konusunda sert geçişler yaşadık. Onlar da yeni yönetime girdiler. Çok iyi bir ekip geldi ve onlar da hakemleri doğru yöneteceklerdir. Biz de bu süreçte takım oyunumuz oynamak için her antrenmanda taktik ve analizler yaptık. Bu işin sezon başında takım olarak, kampta yaşamak var. 10 yıllık birikimlerle gelen takımlar var. Hepimiz Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçe, "Fenerbahçe" gibi oynamalı. Bunun da mücadelesini veriyoruz" açıklamasını yaptı.

"Hakemler konusunda bizim de canımız yandı"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın hakem konusundaki eleştirilerine de değinen tecrübeli hoca "Hakemi eleştirirsek bize de vermediği penaltı var. Bizim de hakemlerde sezon boyunca canımız yandı. Biz hakemleri eleştirmeden bir lig yaşamaktan yanayız. Hakemleri değil hakemleri yönetilme şeklinde eleştiriyorum. Hala o dönemin yetkilerinden cevap alamadım. Siz bana soruyorsunuz ben cevap veriyorum ama onlar vermiyor. Becerikli ve yetenekli hakemlerimiz var. Hakemlerimizin kötü olmadığını, doğru yönetildiğinde başarılı olabileceklerini söyledim. Rizespor bugüne kadar hakemi hiç konuşmuyorlardı. Bundan sonra umarım kazanırlar da konuşmazlar" ifadesini kullandı.

"İyi şeyler olacak, göreceksiniz"

Takım olma konusu da hallettiklerinde gerçek Fenerbahçe'yi göstereceklerini söyleyen Yanal, "Takım olmak zor. Puan cetveline baktığımda ben, camia, taraftar, oyuncu mutlu değil. Beşiktaş maçında güzel geri dönüş yaptık. Bu maçı kazandık. Hatalarımız değerlendireceğiz. Böyle bir iki maça daha ihtiyacım var. Sonra siz de göreceksiniz, iyi şeyler olacak. Biz takım olamadık. Bununla ilgili sıkıntıları geçtiğimizde Fenerbahçe'yi göreceksiniz. Dirar kadro dışıydı. Şimdi kimse konuşmuyor. "Bugün Dirar yok ne olacak?" diyorlar ama bu oyuncu önceden kadro dışıydı" dedi.

"Gelecek haftaya damga vuracağız"

Takım olarak verilerde üzerine koyarak ilerlediklerini belirten Ersun Yanal, "Bugün kazandık ve iyi yaptığımız şey bu. 10 maçımız kaldı. Futbolu ve sonucu üst üste koyabileceğimiz bir sürece girdik. Bu takım fikstür yüzünden izin kullanmadı. Ama koşmaya ve mücadele etmeye başladık. Topla oynama oranımız arttı. Geliştiğimiz yerler var. Bunu skorla birleştirdiğimizde farklı bir Fenerbahçe olacak. Gelecek hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Damgamızı vurmalıyız. Yolda kervanı düzmek kolay değildir" şeklinde konuştu.

"Seneye taraftara karşılığını şampiyon olarak vermeliyiz"

Taraftarlara gelecek sene şampiyonluk vermeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca, "Oyuncularımla maç öncesi yaptığımız toplantıda taraftarı konuştuk. Tabelaya baktığınızda taraftar anlamında büyüklük burada geliyor. Takımımıza büyük destek veriyor. Beşiktaş maçındaki manzara büyük manzara. Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki taraftar gücü belli. Fenerbahçe çıktı, Beşiktaş taraftarını bastırdı. Bugün de aynısı yaptı. Bu büyüklüktür. Bu sene belki tren kaçtı ama seneye bu takım şampiyon olacak. Seneye taraftarın karşılığını şampiyonluk olarak vermeliyiz" dedi.

Ersun Yanal bir basın mensubunun Frey ve Slimani'nin geleceğiyle ilgili sorusunda ise şu cevabı verdi:

"Her oyuncun şansını iyi değerlendirsin. Antrenmanda, maçta, ısınmada, oyuna girip çıkarken bile. Burası Fenerbahçe. Burada oynadığına şükretsin."

Kaynak: İHA