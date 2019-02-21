Ersun Yanal: Hatalarımızla kaybettiğimiz bir maç oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rus ekibine bundan sonraki turlarda başarılar dileyen Ersun Yanal, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi kontrolümüzde olan ancak kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu. Oyunun başındaki, ilk dakikalardaki gol bizim planladığımız, düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz yerden geldi. Yine aynı şekilde ikinci gol bizim çalıştığımız, düşündüğümüz yerden geldi. Bildiğimiz şekilde yediğimiz gol yüzünden üzüldük. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Yaptığımız basit hataları tekrarlamamak ve bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef yediğimiz 3'üncü golle de elenmiş olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

DHA