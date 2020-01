Ersun Yanal: “Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz”

Başakşehir karşısında Kruse ve Vedat'ın golleriyle 2-0 galip gelen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hep birlikte şampiyonluk yolunda devam edeceklerini söyleyen Yanal, kadrodaki bütün futbolcuları da verimli şekilde kullanmak istediklerinin altını çizdi.

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Kruse ve Vedat'ın ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başaran ve puanını 37 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, Elazığ depremine değinerek, "Maç öncesinde acı bir durum yaşadık. Yüzde 80'i deprem bölgesi olan ülkemizde, maalesef Elazığ ve bölgesinde yaşanan bu durum bizi derinden üzdü. Futbolun önceliğimiz olmadığı bu haftada, bu üzüntüyle buradaydık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım gerekli önlemler alınır ve can ve malımızın korunması için yeni çalışmalar olur. Biz Fenerbahçe olarak bu konuda gerekeni yaparak gerekirse Elazığ'a gidip burada vatandaşlarımızla bir araya da gelebiliriz. Bu benim düşüncem. Bugüne gelince, 52-55 arasında ceza sahası içinde topla buluşmamız var. Yüzde 60'ya yakın topla oynama var. Takımımızın şampiyonluğu hak edecek oyun temposuyla rakibine karşı koydu. Rakibi oynatmayacak kadar fazla sayıda top kazanım oldu. Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı onları tekrar tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük aday biziz, Önümüzde daha çok yol var. Rakibimiz çok önemli bir ekip. Bizden sonra yaklaşık 1 devre mağlup olmadılar ve tekrar bize yenildiler. Bariz üstünlükle kazandığımız için tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Birçok zorlukları hep birlikte bir bütün olarak, beraber bir güç birlikteliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir engel bize müdahale edemeyecek" diye konuştu.

"Herkesi en verimli şekilde kullanmak istiyoruz"

Ligde birçok takımın sıkıntılarının olduğu hatırlatılan ve Fenerbahçe'nin bu durumda aradan sıyrılıp erken bir şampiyonluk yakalayabilme şansı olup olmadığı sorulan Ersun Yanal, "Bizim de sıkıntılarımız var ama bizim sıkıntılarımız saha değil. Biz sahada gücümüzü ortaya koyarak, başkanımıza ve yönetimimize destek olabiliyoruz. Fenerbahçe her zaman büyük taraftarıyla birlikte sahada kalacak ve buna özen göstermeye çalışacak. Dışarıda yaşanan kaosa da destek olacak olan bizleriz. Bu birlikteliği sağlamalıyız. Trabzon maçı da iptal oldu, bence doğrusu da buydu. Böyle bir durumda maç oynamak olmazdı. Biz her zaman futbolun ve futbolumuzun gücünü kullanıp rakiplerimizi geçmeye çalışacağız. Nisan ayına daha çok var" dedi. Kadrodaki herkesi verimli şekilde kullanmak istediklerini de söyleyen Yanal, "Kadromuz belli. Herkesi en verimli şekilde kullanmak ve verim almak zorundayız. Türkiye Kupası geliyor ve zorlu maçlarımız var. 1 hafta boyunca kaptanımız sahadaydı ve sahada kaldı. Bundan sonraki maçlarda da oynayacak. Bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kullanıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"1 tane oyuncu yetiştirmemiş adam hikaye yazıyor"

Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili de konuşan Ersun Yanal, "Böyle büyük takımlarda genç oyuncuları kazanmak ve kalıcı hale getirmek oldukça zor. Hem şampiyonluğa hem her maçı kazanmaya hem genç oyuncu kazanmaya oynayacaksınız. Ferdi'yle diyaloğumuz çok iyi. Çok beğendiğim, yeteneklerini geliştirmek için konsantre olmuş bir kişiliğe sahip. Ferdi daha da gelişecek, problem çözmeyi de öğrenecek. Bir de şu var, herkes bir 11'e odaklanıyor. Biz 11 kişi değiliz ki. Birisi dinlenecek, diğeri oynayacak. Deniz her maçta oynuyor, Emre her maçta oynuyor. Bu çok merak ediliyor. Bunu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe gibi takımlarda, baskılı oynadığı, problem çözmeye yönelik eylemlerin olduğu yerlerde bu oyuncuların kaybolmaması gerekiyor. Bugün Max Kruse bir problemi çözdü. Ferdi'nin de bu yetenekleri var ve kullanması için zamana ihtiyacı var. Eleştirilere saygı duyuyorum ama hayatında bir tane oyuncu kazanmamış adam hikaye yazıyor" diye konuştu.

Jailson'un son dönemdeki performansıyla ilgili de konuşan Yanal, "Jailson sezon başından bu yana özel bir performans sergiliyor. Bireysel hatalardan yediğimiz gol oranı 6 maçta yüzde 60'tı. Jailson'un bu bölgede oynaması için onu ikna etmemiz gerekiyordu. Şu anda çok motive. Bu bölgede oynamak için yetenekleri çok uygun ve gün geçtikçe daha iyi olacak. Fenerbahçe genç ve yetenekli bir oyuncuyu geleceğe hazırlayacak. Biz çok hızlı ve acele hareket etmemiz için bunları yapıyoruz. Genç oyuncu yetiştirmemiz için zamanımız yok, şampiyon olmak zorundayız. Ama Fenerbahçe'de yetenekli, doğru karakterli iyi oyuncular var. Eksiklerimiz var ama bu eksikleri giderdiğimiz zaman çok farklı olacağını da hep beraber görüyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Tolga'yı kapının önüne koymuşlardı, biz sahip çıktık"

Yeni kurulmuş bir takım olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz yeni kurulmuş bir takımız. Geçen seneden bu yana baktığınızda ve oynayan oyuncu sayısına bakınca birçok oyuncumuz yoktu. Dirar ve Isla zaman zaman oynuyordu ki, onlar da yedek kalıyordu. Orta sahada Ozan yoktu. Göçmen kuş gibi yazın gelip kışın gidiyordu ama kalıcı oldu, yuvayı yaptı. Vedat yeni oyuncu, Ferdi genç oyuncu. Ben geldiğimde Ferdi hiç oynamamıştı, kadroya almıyorlardı şimdi de beni suçluyorlar niye oynatmıyorum diye. Deniz yeni. Tolga sakattı. Kapının önüne bırakmışlar çocuğu, biz sahip çıkıp büyük maceralarla adamı futbola döndürdük. Oynamayan, çok süre almayan yeni oyuncularımız var. Bu takım, takım olma yolunda önemli adımlar attı. Sanıyorum Kruse de performansını artıracaktır. Bir problem yaşamıştı. Oynamadığı zaman da ateş etmeye hazırız, saldırıya başlıyoruz. Bugün iyi performans sergiledi ve herkes övüyor. Önümüzde kupa maçları var, lig var. Yönetimimiz ve başkanımız net açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla her tarafta mücadele devam ediyor. Fenerbahçe'nin mücadelesine katkıda bulunmak bizim için sahada gerçekleşecektir. Nitelikli keyif veren bir takım olmak, taraftarımızın sevdiği oyun da geldiğinde büyük güç katıyorlar, bunu hissediyoruz. Çok güçlü takımlar var, sürpriz takımlar var. Bunu her oyuncuda devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her türlü mücadeleye hazırız"

Tolga Ciğerci'nin her bölgede oynayabilen bir oyuncu olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Sonuç alıyorsak haklıyız, almıyorsak haksızız. Tolga her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Her yerde kullanabiliyorum. O da hiç itiraz etmeden her mevkide sonuna kadar mücadelesini yapıyor. Ofansif ve defansif yönünü birlikte kullanacağımız maçlarda o da performansını iyi taşıyor" dedi.

Transfer konusuyla ilgili de konuşan Yanal, "Bu hafta büyük bir ihtimalle, başkanımızın önderliğinde yapılacak bir toplantı olacak. Çalışılıyoruz. İhtiyacımız olan katkıyı mutlaka yapmak istiyoruz. Ama imkan ve şartların iyileştirilmesiyle olacak bunlar. Müracaatlar var. Ama dünyanın da sonu değil. Biz çıkıp her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Yönetimimize destek oluyoruz, onlar da bize destek oluyor. Biz sahadaki işimize odaklandık" diyerek sözlerini tamamladı.

