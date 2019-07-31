Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Kupası'nda karşılaştıkları Real Madrid maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Burada varoluş nedenlerinin Fenerbahçe'nin gücü ve itibarı olduğunu belirten Yanal, "Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı da görme imkanımız oldu. Avrupa'da da transferin kolay olmadığını söyledim hep. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiç yan yana gelmeyecek oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz ama bu hazırlık maçlarının gerçeğidir. Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kendi kariyerinde de, dünyadaki değerlendirmede de en iyi adamlardan bir tanesi. Ferdi'nin oynayarak gelişeceğini biliyoruz. İnce düşünmek zorundayız. Devamlı oynayacağı bir opsiyon olduğu takdirde olacak, yoksa bizle devam edecek. Hasan Ali Kaldırım iki yıl önce de aynı sakatlığı geçirdi. Büyük ihtimal 6-8 hafta içerisinde kendisini aramızda göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA