Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Kadromuzun nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısında 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş müsabakasının ikinci yarısında 3-3'lük eşitliği sağlayarak berabere kaldı. Karşılaşmasonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün futbol adına güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "Her iki takım da birer devre futbol oynama hakkı kullandı. Biz çok kötü başladık. Bize yakışmayan bir oyundu. Rakibimize oyunu her alanda verdik ve bunun cezasını çektik. İkinci yarı yapabileceğimize inanan bir takım olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki süreç artık Fenerbahçe'nin oynayacağı tek kulvar ligdir. Biz bu sonuçları alacak bir ekibe sahip değiliz. Bunu başarmak için takım olmak gerekiyor. Takım olma konusundaki gecikmemiz bize bir bedel olarak geri dönüyor. Bugün taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça büyük bir keyif ve umut verdik. Bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin hedefleri kendi büyüklüğünden geliyor. Bize yakışan bundan sonra oynadığımız her karşılaşmada hem skor hem de oyun olarak gereken skorları alıp devam etmemiz" diye konuştu.

"Futbol bir takım oyunu"

Futbolun bir takım oyunu olduğunu anlatan Yanal, "Sadece benim yaptığım konuşma yeterli değil. Herkesin buna tepki vermesi gerekiyor. Baktığınızda kariyeri yüksek ve önemli oyunculardan kuruluyuz. Onların yardımına ihtiyacımız var. Isla ya da Moses kötü oynadığı için çıkmadı. Değişiklik ve refleksi takımında göstermesi gerekiyordu. Bu refleksi gösterecek oyuncular var. O oyuncular pas verdi. Onlar da bunu çok iyi yaptı. Birkaç dokunuş yaptığınızda da bu geriye gelir. Bu gerçekleştiren oyunculara ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı..

"Refleksi ilk yarıda göstermeliydik"

İlk yarıda istenilen refleksi gösteremediklerini vurgulayan Ersun Yanal, "Fakat Beşiktaş'ın atmosferini baskıyla bu ritmi yakalayamadık. Bu ritmi yakalayacak oyuncularımız var ama ikinci yarıda gösterdik. Takım refleksi gösterdi. İki oyuncu değişikliğiyle gerçekleşecek değil bu sadece uyarıydı. Bütün takımın refleksini bütün maçlarda göstermesi için bir fırsat yakaladık" şeklinde konuştu.

"Kadronun neler yapabileceğini gördük"

Oyundan çıkan oyuncular hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Herhangi bir mesaj vermedim Frey ve Slimani ile alakalı. Böyle bir kadronun neler yapabileceğini gördük. Her oyuncumuz değerli. Bazen oyuncuların performansı yeterli olmuyor. Israr etmenin anlamı yok. Çok kısa bir süre kaldı. Şu anda takım bunu yapabiliyorsa bunu başka boyutlarda da yapar. Futbol bu şekilde oynandığından doğru. İlk yarı bu baskıya karşılık veremeyen bir takımdık. Bu tamamen psikolojik bir durum. Oynadığımız oyun ve şablonumuz var. Bunu oynarken sıradan bir kopma değil çok geniş yelpaze. Bu oyunu bir tutum olarak değiştirdik ve kendi oyunumuzu oynadığımızda başka bir şey çıktı. Taraftarın ve Beşiktaş'ın 3-0lık rahatlığını fırsat bildik. Bunu iyi kullandık ve çevirdik. Taraftarımızın da bugün kendine olan güvenini arttırdı güzel bir sonuç oldu" dedi.

"Şenol hoca büyük küçük faulü biliyor"

Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu dile getiren Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz büyük takımız. Bizi büyük ya da küçük diye ayıramazsınız. Şenol hocanın da ayıracağını sanmıyorum. Şenol hoca da biliyor büyük küçük takımı."

"Taraftar ve oyuncular birbirini ödüllendirmeli"

Futbolcuların tekrardan sahaya çıkması hakkında sorulan soruya Yanal, "Taraftarın talebi isteği olduğunda onlar birbirini ödüllendirmeli. Taraftarlar büyük desteğini gösterdi. Biz bunu devre arasında da kullandık. Bizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi taraftarın desteği. Bu durum asla vazgeçmeyeceğimiz, en çok dikkate alacağımız bir unsur" diye cevapladı.

"Beşiktaş güçlü bir takım"

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu söyleyen sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, "İkinci yarıya özellikle galibiyet serisiyle başladılar ve iyi performans gösterdiler. Kullanamadıkları oyuncuları da vardı. Beşiktaş'ın oyun ritmini yakalamış olması ve bizim tepki gösteremememiz sizi aldatmamalı. Biz olağan dışı bir şey yaptık. Olağan tepkimizi göstermedik. Bunu gösterdiğimizde takımımızın hangi oyuncu olursa olsun kendi refleksimizi düşünmek zorundayız. Kim oynarsa oynasın biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirdiğimizde, bizi çok zor yenerler" ifadelerini kullandı.

"Bu süreci yönetmek zor"

Daha önce üç kulvarda olduklarını anlatan Yanal, "Takım olamamış, sonuç alamamış,ligde kötü bir Fenerbahçe vardı. Bu üç kulvarda oynayan ve takım olamayan bir ekip için 2-3 güne bir maç demekti. Her seferinde farklı oyuncuları kullanmak demekti. Her maç içerisinde 5-6 oyuncu rotasyonları kullandık. Sakat ve cezalılar vardı. Her kulvarda mutlaka birkaç yarayla birlikte çıkıp tekrar başka takım olmak gerekiyordu. Bu süreci yönetmek zor bir süreç. Bu sürecin zorlukları hala devam ediyor. Biz şu anda antrenmana çıkan 32 oyuncuyuz. Bunu çok hızlı şekilde takım haline getirmek gerekiyor. Bu planlamayı maalesef sezon sonu geliyor ve hala bu planlama içinde sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bir takım olgusuyla organizasyon haline getirmek ve bunu getirirken az yara almak zor bir süreçti. Elimizde olmayan bu süreç içerisinde ben öncelikle yönetimden aldığımız destekle bu kaosu doğru yöneterek performansa kanalize edilmesini güç buluyorum. Her takım bunu yaşar. Bir kulvarda gidip takım olup takımı doğru bir şekilde performansa yönlendirip doğru oynayabilirsiniz. Bunu yönetmekte çok zorlandık. Oyuncularımızın performansını düzenlemekte zorlandık. Kadrolara baktığınızda üst üste iki tane maçı aynı kadro oynama konusunda sıkıntılar yaşadık. Size hak veriyorum. Bursa'da kaybettiğimiz facia bir maç var, Kayseri'de var. Kendi sahamızdaki Erzurum maçında ciddi kaybımız var. Son dakikalarda gelen ve kırılma noktalarında bizim aleyhimize düşen sonuçlar oldu. Bu konuda maalesef Türkiye'de her takımın başına gelir ama bizim fazla başına geldi. Hakemlerden asla şikayet etmiyorum ama ortamından, yönetilme şeklinden şikayetçiyim. Maalesef doğru yönetilmediğini söyledik. Onun gazabına uğradık. En ciddi bu gazabın karşılığında yara alan takım olduk. Zaten problemlerimiz vardı, üstüne bu geldi. Bu mazeret değil. Bütün sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Eksiklerimizi çok iyi gördük. Kadromuzun nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız. Herkes bu konuda hırslı. Ama aynı zamanda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Önümüzde ne beklediğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin bundan sonraki dönemi şampiyonluktan başka bir şey olmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

