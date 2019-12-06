"Uyum yakaladığımız zaman farklı bir boyuta geçeceğiz"

"Ofansif bir hamle düşündük"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Mutluyuz, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek biraz da bu oyunun, mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak en önemli sonuç olacaktır" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "30'a yakın şut, 15'i isabetli. Yüzde 90'a yakın pas oranı. Verilere göre 2.5 gol ile öndeydik. Bugün bunu 3.5'a çıkardık. Sanıyorum rakibimiz 2 pozisyonu var. Bunları yemememiz gerekiyor. Net gol pozisyonu 8, rakip ceza sahasına giriş, iştahımız mağlup olduğumuz maçlarda da böyleydi. Girdiğimiz pozisyonlardan faydalansak bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. Bazı oyuncularımızın elbette performansından memnun değiliz. Sakat olmaları, bizden uzak kalmaları sebebiyle uyum yakalayamadılar. Bunu yakaladıktan sonra farklı bir boyuta geçeceğiz. Biz hep birlikteyiz, hep birlikte kalacağız. Mutluyuz, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Biraz güven, biraz destek biraz da bu oyunun, mücadelenin hatırına omuz vermek bizi zirveye taşıyacak en önemli sonuç olacaktır" ifadelerini kullandı.

"OFANSİF BİR HAMLE DÜŞÜNDÜK"

Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna alınması üzerine sorulan bir soruya cevap veren Yanal, "Oyuncu değişikliğinde bizim tarzımız orta stoper almak değil. Biz ofansif bir hamle düşündük. Bu hamle Deniz ya da Ferdi olacaktı. Onun dışında orta sahada düşünülebilirdi. Çünkü savunma yapabilecek oyuncularımız var. Rami'nin durumu belli değil. Geçen salı günü oynadı, iyiydi. Performans beklentimiz devam ediyor. Ama kontratında oynama maddesi yok, onu biliyorum" diye konuştu.

Ersun Yanal son olarak bir basın mensubunun "Devre arasında sizinle ilgili değişiklik olacağı konuşuluyor" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Biz futbolun dışına çıkmayı çok seviyoruz. Biz futbol konuşalım. Ben kulübün içindeki teknik direktörüm. Siz bunu bana sormayacaksınız, kulüpteki yetkililere soracaksınız."

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Kaynak: DHA