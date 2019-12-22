Ersun Yanal: “Oyuncularıma özverileri için teşekkür ediyorum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. Yanal toplantıya Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Comolli ile birlikte gelirken, soru almadı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına galibiyet nedeniyle teşekkür etti. Yanal çıkan dedikoduların Fenerbahçe'yi yıkamayacağını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu. Hafta içinde çıkan haberlere tepki gösteren Yanal, basın toplantısına bugün sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kaptan Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çıktı.

Herkesin yapması gerektiğini yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Yanal, "Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Birçok futbolcumuz farklı mevkilerde oynadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. Oynayamadı. Bizi kırmadı ve buraya geldi. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın, bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin" dedi.

İyi bir oyun olduğunu söyleyen Yanal, "Birçok kaybettiğimiz maçtan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptılar. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA