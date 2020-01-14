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Ersun Yanal sahaya çıkamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında sahaya çıkamadı.

Ersun Yanal sahaya çıkamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında sahaya çıkamadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun yanal sahaya çıkamadı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamadı. Tecrübeli teknik adam müsabakayı soyunma odasındaki televizyondan takip ediyor.

Kaynak: İHA



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