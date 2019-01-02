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Ersun Yanal'dan sarı lacivertli taraftarlara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Ersun Yanal'dan sarı lacivertli taraftarlara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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DHA

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