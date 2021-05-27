Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim Ertan İskender ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası Ertan İskender merak konusu oldu. Peki Ertan İskender kimdir? | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekim Ertan İskender sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

ERTAN İSKENDER KİMDİR?

Ertan İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekimdir.

Ertan İskender, görev sırasında bir hastanın bıçaklı saldırısına uğradı. Elinden ve belinden yaralanan İskender, ameliyata alındı.

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTAN HEKİM ERTAN İSKENDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil."

Ertan İskender'in son durumuna ilişkin açıklama yapıldığın haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ERTAN İSKENDER, BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

SALDIRI OLAYININ DETAYLARI

Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.

Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.