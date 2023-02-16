Ertan Karlidag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertan Karlidag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertan Karlidag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertan Karlidag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertan Karlidag 1 Ocak 1998 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rasim Ertan Karlıdağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertan Karlidag Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertan Karlidag, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ertan Karlidag'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ertan Karlidag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100009440025534

Ertan Karlidag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertan Karlidag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ertan Karlidag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertan Karlidag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2017 yılında Elazığspor U21

13 Ekim 2017 yılında Alanyaspor U21

5 Ekim 2018 yılında Fırat Üni

14 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Ertan Karlidag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertan Karlidag şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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