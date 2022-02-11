Ertan Özyiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ertan Özyiğit'in biyografisi

Konuşmacı ve televizyon programı sunucusu Ertan Özyiğit'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ertan Özyiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ertan Özyiğit'in biyografisi...

ERTAN ÖZYİĞİT KİMDİR?

Yönetim ve İletişim Stratejisti, Araştırmacı Yazar, TV Program Yapımcı ve Sunucusudur.

58 yaşındaki Ertan Özyiğit 1963 yılında Ankara'da doğmuştur.

Kasım 2017’de WBR-İstanbul YKB adlı reklam ajansını kurmuştur. Merhum Aytunç Altındal'ın öğrencisidir. Anadolu Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Reklam sektöründe 'Marka Cambazı' olarak anılan şirketlerden birine sahip.

Daha önce Kral ve Ben isimli tartışma programını sunmuştu. 2017’den itibaren Beyza Hakan’la birlikte 24tv’de Kayıt dışı adlı programı sundu. Sonra sık sık Cansu Canan'ın sunduğu habertürk'teki canlı yayın programına katıldı. Prof. Hasan Köni'nin kaos isimli kitabına ön söz yazdı.

İlgi duyduğu konular Aytunç Altındal’ınkilere büyük benzerlik gösteren Ertan Özyiğit, çeşitli illerde düzenlenen, siyonizm. ezoterizm, stratejik analiz konulu panellere konuşmacı olarak katılmıştır. Misak-ı Milli coğrafyası, Batı Trakya tarihi ile ilgili kitapları vardır.

ERTAN ÖZYİĞİT'İN KİTAPLARI

Gel Tarihe Geçelim - 3 Kitap Takım (Reşit Altan Erkekli, Murat Gunem ile (2015),

Musul - Vilayet Konseyi - Bir Ayrılığın Hikayesi (Yalçın Koçak ile, 2017),

Big Mac - Rumeli Türkleri'nin Kayıp Tarihi (2017)

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti - 100. Yıl Anısına (Yalçın Koçak ile, 2017)

ERTAN ÖZYİĞİT'İN UZMANLIK ALANLARI

Stratejik Analiz

Aile Şirketlerinde Yönetim

Uluslararası İletişim

Okültizm

Gizli Cemiyetler

Ezoterizm