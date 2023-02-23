Ertan Tombak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertan Tombak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertan Tombak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertan Tombak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertan Tombak 30 Mayıs 1999 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ертан Юзеир Томбак şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertan Tombak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Ertan Tombak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ertan Tombak'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertan Tombak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertan Tombak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ertan Tombak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertan Tombak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Cherno More

1 Ocak 2019 yılında Slavia Sofia

Ertan Tombak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertan Tombak şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ertan Tombak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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