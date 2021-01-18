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  3. Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?

Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?

Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ertelenen DİB-MBSTS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...

Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ertelenen DİB-MBSTS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. Peki ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?  İşte detaylar...

DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

2020 DUS sınavı 27 Şubat 2021 tarihine ertelendi. 

Ertelenen DUS sınavı ne zaman? DUS sınavı ne zamana ertelendi?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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