ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ertelenen DİB-MBSTS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. Peki ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

2020 DUS sınavı 27 Şubat 2021 tarihine ertelendi.