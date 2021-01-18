Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?
Ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ertelenen DİB-MBSTS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada ertelenen DİB-MBSTS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. Peki ertelenen DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi? İşte detaylar...
DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?
2020 DUS sınavı 27 Şubat 2021 tarihine ertelendi.