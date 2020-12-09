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Ertelenen PSG - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? PSG - Başakşehir maçı bugün mü? Hangi güne ertelendi?

Şampiyonlar Ligi'nde dün başlayan ancak Başakşehir'e karşı yapılan ırkçılık nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir maçı bugün tekrar kaldığı yerden devam edecek. Peki, Ertelenen PSG - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

Ertelenen PSG - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? PSG - Başakşehir maçı bugün mü? Hangi güne ertelendi?

Şampiyonlar Ligi'nde grupta iddiası kalmayan temsilcimiz Başakşehir, Fransız ekibi PSG karşısında prestij maçına çıktı. Ancak maç içerisinde yaşanan ırkçılık skandalı sonrası ertelenmek zorunda kaldı. Peki, Ertelenen PSG - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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